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Україна повернула з полону ще 14 військових

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна повернула з полону ще 14 військових
Черговий обмін полоненими відбувся у Донецькій області
Володимир Золкін/Facebook

Серед звільнених воїнів є офіцер і військовий медик

У межах чергового обміну Україна повернула 14 своїх військових, які потрапили у російський полон навесні. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Відомо, що обмін полоненими відбувся у Донецькій області.

«Додому повернулися 14 українських воїнів. Серед них десятеро з 58 окремої механізованої бригади (ОМБР) і четверо – з 30 ОМБР. Вони потрапили в полон окупаційних військ навесні цього року», – йдеться в повідомленні.

Серед звільнених воїнів є офіцер і військовий медик.

«Робота Координаційного штабу над поверненням усіх полонених захисників триває», – додали у штабі.

Нагадаємо, триває 191-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області та утриманні окупованих районів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, а також створенні сприятливих умов для відновлення наступу. Ворог завдає авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави.

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