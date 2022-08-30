Вбивство полонених в Оленівці: якою зброєю скористалися рашисти 

Минув місяць після трагедії, однак інформації про розслідування ООН або Червоного Хреста наразі немає

В колонії, де утримували українських бійців, міг вибухнути заряд від вогнемету – прокуратура

Джерелом вибуху у колонії в окупованій Оленівці на Донеччині, внаслідок якого загинули десятки українських полонених, ймовірно, став термобаричний боєприпас.

«А саме – капсула з горючою сумішшю термобаричного вибуху вогнеметів типу «Джміль», «Джміль-М», «Рись», – повідомили в офісі генерального прокурора України, пише DW.

Такого висновку слідство дійшло за підсумками аналізу наявних у вільному доступі відеозаписів, за участю спеціалістів з питань застосування частин та підрозділів військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, ідентифікації боєприпасів та застосування інженерних частин та підрозділів.

«Водночас, у кримінальному провадженні триває проведення судової комплексної експертизи зброї та слідів і обставин її використання, вибухотехнічної, пожежно-технічної експертиз», – заначили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, 29 липня генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що російська армія атакувала колонію в Оленівці. Там утримувалась частина українських військовослужбовців, вивезених у полон з території заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Унаслідок удару загинули понад 50 українських військових, ще понад 70 отримали поранення. При цьому жоден працівник колонії, бойовик «ДНР» чи російський військовий не постраждав.

Головне управління розвідки міністерства оборони України заявило, що вибух на території колонії здійснили бійці приватної військової компанії «Вагнер» без погодження з міноборони РФ. Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що попередні висновки міжнародних експертів, яких залучила українська сторона, свідчать, що полонені загинули внаслідок застосування росіянами термобаричної зброї.

Україна звернулася до Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), як до гарантів домовленостей щодо захисників «Азовсталі», які утримувалися в Оленівці. Домовленості передбачали, що їм збережуть життя та згодом обміняють. ООН і Червоний Хрест висловили готовність розслідувати масове вбивство полонених.

Інформації про те, що представники ООН чи МКЧХ отримали доступ до колонії в Оленівці немає.

Згодом Червоний Хрест відрікся від відповідальності за полонених із «Азовсталі».