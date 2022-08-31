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Сто днів полону: оприлюднено шокуюче фото бійця «Азова»

Надія Клочко
glavcom.ua
Сто днів полону: оприлюднено шокуюче фото бійця «Азова»
Захисники «Азовсталі» перебувають у російському полоні з травня
фото з відкритих джерел

Захисники Маріуполя перебувають у російському полоні уже понад три місяці

Користувачі соцмереж обговорюють фото, на якому показані разючі зміни у зовнішньому вигляді командира першого батальйону полку «Азов» Олега Мудрака після 100 днів, проведених у російському полоні.

Фото Олега Мудрака «до/після» оприлюднив журналіст, колишній бранець російських окупантів Станіслав Асєєв.

«Командир першого батальйону полку «Азов» Мудрак Олег Васильович. Сто днів полону», – написав він.

Сто днів полону: оприлюднено шокуюче фото бійця «Азова» фото 1

Як видно зі знімка, зробленого 20 травня, Олег Мудрак має атлетичну тілобудову, а на знімку від 28 серпня видно, що він сильно схуд та має дуже хворобливий вигляд.

Користувачі соцмереж активно поширюють фото бійця «Азову», заявляючи, що умови утримання українських полонених росіянами, імовірно, мало чим відрізняються від умов у нацистських концтаборах.

Сто днів полону: оприлюднено шокуюче фото бійця «Азова» фото 2
Сто днів полону: оприлюднено шокуюче фото бійця «Азова» фото 3
Сто днів полону: оприлюднено шокуюче фото бійця «Азова» фото 4

Як відомо, 20 травня близько 2 тис. захисників заводу «Азовсталь» потрапили у полон до росіян. 

Нагадаємо, 29 липня російські окупанти організували теракт у колонії в тимчасово окупованому місті Оленівка Донецької області. Там утримувалися полонені українські військові полку «Азов». Російські ЗМІ звинуватили у вбивстві Україну – за їхньою версією, барак начебто був обстріляний ракетами з реактивних систем Himars. Проте українська сторона одразу довела, що страту організували самі росіяни: напередодні вбивства полонених перевели до бараку, який потім умисно знищили. Показово, що сусідні приміщення колонії не постраждали і повністю вціліли.

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Теги: росія війна Азов полон

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