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Україна продемонструвала військовим аташе систему підготовки до сучасної війни

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Україна продемонструвала військовим аташе систему підготовки до сучасної війни
Військові аташе понад 20 країн побачили нові підходи до підготовки ЗСУ
фото: Сили територіальної оборони ЗСУ

Представникам понад 20 країн та організацій показали, як українських бійців навчають протидіяти ворожим дронам

Делегація Сил територіальної оборони Збройних сил України на чолі з командувачем, генерал-майором Ігорем Плахутою, провела робочу зустріч із представниками понад 20 країн та організацій – учасниць Київської асоціації військових аташе (КАВА). Іноземні дипломати відвідали 150-й навчальний центр Сил ТрО, де ознайомилися із системою підготовки українських військовослужбовців в умовах повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Сили територіальної оборони ЗСУ.

Ключовою темою зустрічі стало впровадження сучасного бойового досвіду в навчальний процес. Учасники обговорили розвиток навчальної інфраструктури, вдосконалення методик тренування військовослужбовців та підвищення професійного рівня інструкторського складу.

Україна продемонструвала військовим аташе систему підготовки до сучасної війни фото 1
фото: Сили територіальної оборони ЗСУ

Особливу увагу приділили адаптації підготовки бійців до змін на полі бою. Зокрема, йшлося про необхідність постійного оновлення навчальних програм відповідно до нових загроз і технологій, які застосовуються під час бойових дій.

Україна продемонструвала військовим аташе систему підготовки до сучасної війни фото 2
фото: Сили територіальної оборони ЗСУ
Україна продемонструвала військовим аташе систему підготовки до сучасної війни фото 3
фото: Сили територіальної оборони ЗСУ

Одним із пріоритетних напрямів підготовки військовослужбовців Сил ТрО залишається протидія безпілотним системам противника. Українських бійців навчають актуальних практичних навичок, необхідних для виконання бойових завдань в умовах широкого застосування дронів.

Окремо іноземним військовим аташе продемонстрували роботу школи пілотів безпілотних літальних апаратів та наземних роботизованих комплексів, яка функціонує на базі 150-го навчального центру.

Зазначається, що для представників іноземних держав це був не перший візит до навчального центру Сил ТрО. Завдяки цьому вони мали змогу безпосередньо оцінити зміни, які відбулися в системі підготовки військовослужбовців.

Командувач Сил територіальної оборони генерал-майор Ігор Плахута наголосив, що найважливішим показником ефективності навчального центру залишаються відгуки військових, які пройшли там підготовку.

«Найважливішою оцінкою роботи 150 навчального центру є відгуки військовослужбовців, які пройшли тут базову загальновійськову підготовку та фахові курси. Зараз тут навчаються не лише бійці тероборони, а й представники Сухопутних військ, Морської піхоти та Сил безпілотних систем», – розповів дипломатам генерал-майор Ігор Плахута.

Крім того, за результатами масштабного опитування військовослужбовців у застосунку «Армія+», 150-й навчальний центр Сил ТрО посів третє місце в загальнонаціональному рейтингу навчальних центрів Сил оборони України.

У Силах територіальної оборони наголошують, що ефективна підготовка військовослужбовців передбачає не лише засвоєння теоретичних знань і практичних навичок, а й здатність діяти впевнено та злагоджено в умовах постійних змін на полі бою.

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фото: Сили територіальної оборони ЗСУ

Нагадаємо, раніше командувач Сил територіальної оборони Ігор Плахута повідомив, що в кожній бригаді ТрО сформували по два батальйони безпілотних систем. За його словами, розвиток таких підрозділів дозволив посилити можливості бригад у повітряній розвідці, ураженні ворожих цілей та логістиці із застосуванням наземних роботизованих комплексів. Плахута зазначив, що безпілотні системи вже становлять майже половину бойових спроможностей Сил ТрО.

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Теги: війна ЗСУ

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