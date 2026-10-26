Україна продемонструвала військовим аташе систему підготовки до сучасної війни

Представникам понад 20 країн та організацій показали, як українських бійців навчають протидіяти ворожим дронам

Делегація Сил територіальної оборони Збройних сил України на чолі з командувачем, генерал-майором Ігорем Плахутою, провела робочу зустріч із представниками понад 20 країн та організацій – учасниць Київської асоціації військових аташе (КАВА). Іноземні дипломати відвідали 150-й навчальний центр Сил ТрО, де ознайомилися із системою підготовки українських військовослужбовців в умовах повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Сили територіальної оборони ЗСУ.

Ключовою темою зустрічі стало впровадження сучасного бойового досвіду в навчальний процес. Учасники обговорили розвиток навчальної інфраструктури, вдосконалення методик тренування військовослужбовців та підвищення професійного рівня інструкторського складу.

фото: Сили територіальної оборони ЗСУ

Особливу увагу приділили адаптації підготовки бійців до змін на полі бою. Зокрема, йшлося про необхідність постійного оновлення навчальних програм відповідно до нових загроз і технологій, які застосовуються під час бойових дій.

фото: Сили територіальної оборони ЗСУ

фото: Сили територіальної оборони ЗСУ

Одним із пріоритетних напрямів підготовки військовослужбовців Сил ТрО залишається протидія безпілотним системам противника. Українських бійців навчають актуальних практичних навичок, необхідних для виконання бойових завдань в умовах широкого застосування дронів.

Окремо іноземним військовим аташе продемонстрували роботу школи пілотів безпілотних літальних апаратів та наземних роботизованих комплексів, яка функціонує на базі 150-го навчального центру.

Зазначається, що для представників іноземних держав це був не перший візит до навчального центру Сил ТрО. Завдяки цьому вони мали змогу безпосередньо оцінити зміни, які відбулися в системі підготовки військовослужбовців.

Командувач Сил територіальної оборони генерал-майор Ігор Плахута наголосив, що найважливішим показником ефективності навчального центру залишаються відгуки військових, які пройшли там підготовку.

«Найважливішою оцінкою роботи 150 навчального центру є відгуки військовослужбовців, які пройшли тут базову загальновійськову підготовку та фахові курси. Зараз тут навчаються не лише бійці тероборони, а й представники Сухопутних військ, Морської піхоти та Сил безпілотних систем», – розповів дипломатам генерал-майор Ігор Плахута.

Крім того, за результатами масштабного опитування військовослужбовців у застосунку «Армія+», 150-й навчальний центр Сил ТрО посів третє місце в загальнонаціональному рейтингу навчальних центрів Сил оборони України.

У Силах територіальної оборони наголошують, що ефективна підготовка військовослужбовців передбачає не лише засвоєння теоретичних знань і практичних навичок, а й здатність діяти впевнено та злагоджено в умовах постійних змін на полі бою.

4 фото На весь екран





фото: Сили територіальної оборони ЗСУ

Нагадаємо, раніше командувач Сил територіальної оборони Ігор Плахута повідомив, що в кожній бригаді ТрО сформували по два батальйони безпілотних систем. За його словами, розвиток таких підрозділів дозволив посилити можливості бригад у повітряній розвідці, ураженні ворожих цілей та логістиці із застосуванням наземних роботизованих комплексів. Плахута зазначив, що безпілотні системи вже становлять майже половину бойових спроможностей Сил ТрО.