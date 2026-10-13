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Генштаб повідомив про ураження бази «Іскандер» та складів окупантів

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Генштаб повідомив про ураження бази «Іскандер» та складів окупантів
Сили оборони завдали ударів по логістичних об’єктах російських підрозділів
фото: Міністерство оборони України

Українські військові також уразили російську радіолокаційну станцію та місця зосередження особового складу противника на кількох напрямках

Сили оборони України уразили ремонтну базу самохідних пускових установок і транспортно-заряджальних машин ракетного комплексу «Іскандер-М», радіолокаційну станцію, склади пального й боєприпасів, а також місця зосередження російських військових. Удари завдали 12 жовтня та в ніч на 13 жовтня. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає «Главком».

За даними Генштабу, ремонтну базу техніки ракетного комплексу «Іскандер-М» уразили в районі Кондринки Курської області Росії. Крім того, у районі населеного пункту Шкрябіне Брянської області українські військові уразили російську радіолокаційну станцію.

На тимчасово окупованій території Луганської області Сили оборони завдали ударів по логістичних об’єктах російських підрозділів. Зокрема, у районі Довжанська уражено склад паливно-мастильних матеріалів, а поблизу Рубіжного – склад боєприпасів.

Українські військові також атакували місця зосередження особового складу російської армії на кількох ділянках фронту.

На Донеччині уражено скупчення російських військових у районах Селидового, Роздольного, Суженки та Мирнограда. У Запорізькій області удару завдали по місцю зосередження окупантів поблизу Набережного, а на Луганщині – у районі Куземівки.

Варто нагадати, що Міністерство цифрового розвитку Росії обговорює з Міноборони РФ захист датацентрів компанії «Яндекс» після серії атак безпілотників. За словами російського міністра цифрового розвитку Максута Шадаєва, удари по таких об’єктах стали безпрецедентними. 

 

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Теги: окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна

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