Генштаб повідомив про ураження бази «Іскандер» та складів окупантів
Українські військові також уразили російську радіолокаційну станцію та місця зосередження особового складу противника на кількох напрямках
Сили оборони України уразили ремонтну базу самохідних пускових установок і транспортно-заряджальних машин ракетного комплексу «Іскандер-М», радіолокаційну станцію, склади пального й боєприпасів, а також місця зосередження російських військових. Удари завдали 12 жовтня та в ніч на 13 жовтня. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає «Главком».
За даними Генштабу, ремонтну базу техніки ракетного комплексу «Іскандер-М» уразили в районі Кондринки Курської області Росії. Крім того, у районі населеного пункту Шкрябіне Брянської області українські військові уразили російську радіолокаційну станцію.
На тимчасово окупованій території Луганської області Сили оборони завдали ударів по логістичних об’єктах російських підрозділів. Зокрема, у районі Довжанська уражено склад паливно-мастильних матеріалів, а поблизу Рубіжного – склад боєприпасів.
Українські військові також атакували місця зосередження особового складу російської армії на кількох ділянках фронту.
На Донеччині уражено скупчення російських військових у районах Селидового, Роздольного, Суженки та Мирнограда. У Запорізькій області удару завдали по місцю зосередження окупантів поблизу Набережного, а на Луганщині – у районі Куземівки.
Варто нагадати, що Міністерство цифрового розвитку Росії обговорює з Міноборони РФ захист датацентрів компанії «Яндекс» після серії атак безпілотників. За словами російського міністра цифрового розвитку Максута Шадаєва, удари по таких об’єктах стали безпрецедентними.
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