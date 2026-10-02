Україна увійшла до закритого клубу з 12 країн – WSJ

Перше бойове застосування FP-7 стало підтвердженням того, що українська ракетна програма перейшла до нового етапу

Українська балістична ракета FP-7 вперше була застосована в бойових умовах

Україна увійшла до невеликої групи держав, які мають можливість самостійно виробляти балістичні ракети, їх лише 12. Про це пише The Wall Street Journal після першого бойового застосування української ракети FP-7, повідомляє «Главком».

Як зазначає видання, 1 жовтня Україна повідомила про застосування власної балістичної ракети проти російської цілі на окупованій території. Президент Володимир Зеленський підтвердив використання ракети та заявив: «Наступне – виробництво».

За даними WSJ, FP-7 розробила українська компанія Fire Point. Ракета має дальність близько 250 км, може підніматися на висоту до 60 км та нести бойову частину масою понад 200 кг. За потужністю бойової частини вона приблизно утричі перевищує далекобійний дрон FP-1 тієї ж компанії.

Балістичні ракети складніше перехоплювати, ніж більшість крилатих ракет і безпілотників. Вони після запуску набирають значну висоту, а потім рухаються до цілі на дуже високій швидкості. Такі характеристики дозволяють використовувати їх для ураження укріплених військових об'єктів.

Видання зазначає, що після створення та першого застосування FP-7 Україна приєдналася до групи приблизно з 12 держав, здатних виробляти балістичні ракети. Серед них – США, Китай, Франція, Іран та Росія.

Водночас журналісти звертають увагу на проблеми, які можуть обмежувати масштаб виробництва українських ракет. Йдеться передусім про обмежені виробничі потужності та фінансування оборонної промисловості.

«Перший запуск балістичної ракети є важливою подією, однак багато залежатиме від характеристик ракети та темпів її виробництва», – зазначають експерти, яких цитує видання.

Українська оборонна промисловість уже виробляє далекобійні безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби, артилерійські системи та крилаті ракети. Тепер до цього переліку додалося бойове застосування власної балістичної ракети.

Раніше Україна вже проводила випробування власних балістичних ракет, однак через нестачу ресурсів і виробничих можливостей програма розвивалася повільно. Перше бойове застосування FP-7 стало підтвердженням того, що українська ракетна програма перейшла до нового етапу.