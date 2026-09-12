Reuters: Україна масово впроваджує наземні безпілотники для заміни піхоти на передовій

Україна прагне компенсувати перевагу Росії в живій силі за рахунок технологічного розвитку

На північному сході України, у майстернях 3-го армійського корпусу ЗСУ, військовослужбовці готують до бойових завдань робототехнічні комплекси. Reuters дізнався, які переваги мають БНП, передає «Главком».

Чотириколісні безпілотні машини «Гієна», здатні транспортувати до 20 кг вибухівки, застосовуються для штурму ворожих бліндажів, зупинки просування сил РФ та навіть захоплення російських військовополонених. Подібні підрозділи створюються по всій лінії фронту, оскільки Збройні сили України прагнуть компенсувати перевагу ворога в живій силі за рахунок технологічного розвитку.

Командувач 3-го армійського корпусу Андрій Білецький назвав поступову заміну піхотинців наземними безпілотними транспортними засобами (БНП) наступною «революцією» у веденні війни. Корпус ставить за мету до кінця року замінити приблизно третину своїх сил на передовій робототехнікою. Тільки за цей рік наземні дрони вже виконали понад 50 тис. логістичних та евакуаційних місій у прифронтових районах.

Спеціалізований підрозділ NC13, створений минулого року, активно інтегрує наземні дрони у бойові операції, поєднуючи їхню роботу з повітряною безпілотною авіацією. Комплекси використовують для мінування, вогневого придушення ворога з дистанційно керованих кулеметів та доставки припасів.

Незважаючи на технічні обмеження (складність подолання фізичних перешкод та зачистки закритого простору), роботизовані системи дозволяють мінімізувати присутність людей у зоні високого ризику, зберігаючи життя українських військовослужбовців та розширюючи можливості для планування сміливих бойових операцій.

Раніше повідомлялося, що нова українська балістична ракета FP-7 може бути готова до бойового застосування проти цілей у Росії вже за кілька тижнів. Про це заявила CEO компанії Fire Point Ірина Терех під час виставки Mspo у Польщі.

За словами Терех, ракета вже пройшла два етапи випробувань і тепер переходить до військових випробувань. «Ми очікуємо, що вона дуже скоро буде готова до застосування. Йдеться про тижні, а не місяці», – заявила Терех.

Варто нагадати, що українська компанія Fire Point виробляє близько 100 далекобійних ракет «Фламінго» на місяць, і кожна з них коштує приблизно вшестеро дешевше за американську Tomahawk.