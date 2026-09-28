Прем’єр розповів, що буде із зарплатами військових на тлі критичного дефіциту бюджету

Уряд знайшов $7 млрд завдяки оптимізації та перерозподілу видатків

Попри дефіцит оборонного бюджету в $27 млрд, грошове забезпечення українських військових та виплати їхнім родинам мають фінансуватися без затримок. Уряд уже знайшов близько $7 млрд завдяки внутрішній оптимізації та перерозподілу видатків. Про це прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив в інтерв'ю телемарафону «Єдині новини», пише «Главком»

За словами Корецького, уряд запровадив жорсткий режим економії державних фінансів. Кошти шукають шляхом скорочення та перерозподілу видатків, які не є першочерговими.

«Кожен божий день ситуація змінюється, і ми шукаємо оптимізацію, шукаємо джерела, перерозподіляємо наявні джерела для того, щоб виставляти пріоритети», – пояснив прем’єр.

Корецький розділив потреби оборонного бюджету на дві основні частини. Перша – грошове забезпечення військовослужбовців, виплати за загиблих та інша підтримка родин захисників. «З цим проблем нема взагалі. Ми це точно закриємо», – запевнив глава уряду.

Інша частина витрат стосується закупівлі військової техніки, зокрема дронів, ракет та інших засобів для Сил оборони. Саме тут, за словами прем’єра, уряд має знайти додаткові джерела фінансування.

Для цього Кабмін обговорює з виробниками можливість продовжувати виготовлення техніки, а державі оплачувати частину замовлень пізніше – зокрема у січні-лютому, коли відповідне озброєння буде необхідне.

«Просто треба заплатити аванси, і, можливо, ми разом з нашими європейськими партнерами зробимо ті чи інші гарантії, які дадуть комфорт виробникам рухатись і виробляти», – зазначив Корецький.

Водночас загальний дефіцит потреб оборонного бюджету становить $27 млрд. За даними Кабміну, близько $7 млрд із цієї суми планують забезпечити завдяки економії та перерозподілу коштів. Решту $20 млрд уряд намагається залучити за допомогою міжнародних партнерів.

Корецький наголосив, що фінансування грошового забезпечення військових та підтримки їхніх сімей є одним із пріоритетів держави. У проєкті державного бюджету на 2027 рік повністю закладені кошти на виплати військовослужбовцям із урахуванням надбавок, затверджених у 2026 році. Водночас для нового підвищення грошового забезпечення військових уряд поки шукає додаткові джерела фінансування.