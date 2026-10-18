20 локацій під ударом. Повітряні сили розкрили наслідки масованої атаки РФ

Росія випустила по Україні 180 безпілотників, зокрема 26 реактивних, та балістичну ракету

У ніч проти 18 жовтня російські війська атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 180 ударними безпілотниками різних типів, серед яких було 26 реактивних дронів. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 152 ворожі БпЛА. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За інформацією військових, повітряний напад розпочався о 18:00 17 жовтня. Балістичну ракету «Іскандер-М» росіяни запустили з Воронезької області РФ. Безпілотники типів Shahed, «Гербера», «Пародія», а також S-8000 «Бандероль»/«Дань-Т» та інші дрони противник запускав із районів Орла, Брянська, Курська, Шаталового та Приморсько-Ахтарська в Росії. Крім того, пуски здійснювалися з тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в Криму.

До відбиття атаки залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 08:00 українська ППО збила або подавила 152 російські безпілотники, зокрема 16 реактивних. Серед знешкоджених цілей – дрони типів Shahed, «Гербера» та інші БпЛА.

Як працювала ППО під час нічної атаки 18 жовтня інфографіка: Повітряні сили

Водночас зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу на 20 локаціях. Ще у чотирьох місцях впали уламки збитих повітряних цілей. У Повітряних силах наголосили, що станом на ранок атака тривала. У повітряному просторі України залишалося близько десяти ворожих безпілотників. Громадян закликали дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, у ніч проти 18 жовтня російські війська атакували житловий будинок у Запоріжжі. Унаслідок удару загинула 27-річна жінка. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Інформація про інших можливих постраждалих уточнюється.

Крім того, ворог вдарив по Харкову. Балістичний удар припав на межу Слобідського та Основ'янського районів міста. Унаслідок атаки постраждали троє людей. Також російський безпілотник влучив у Слобідському районі Харкова.

Також у ніч проти 18 жовтня окупанти атакували Полтаву. Ворожий безпілотник влучив у районі приватної житлової забудови. Унаслідок удару одна людина загинула, ще двоє дістали травми. Пошкоджено чотири приватні будинки.