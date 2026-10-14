Польща попередила Маска про наслідки через обмеження Starlink для ЗСУ

Заява пролунала на тлі повідомлень про перебої в роботі Starlink через обмеження від SpaceX

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський нагадав американському мільярдеру про європейських клієнтів його компанії та натякнув на політичний вплив технологій

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський публічно звернувся до засновника SpaceX Ілона Маска після повідомлень про обмеження роботи Starlink, яким користуються українські військові. Польський дипломат запитав, чи знову бізнесмен використовує свої продукти для політичних ігор, і наголосив, що європейські клієнти стежать за його діями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика.

«Гей, Ілоне Маску, великий чоловіче, ти знову граєшся в політику зі своїми продуктами? Як твої європейські клієнти, ми стежимо за тобою», – написав глава польського МЗС.

фото: скриншот заяви

Заява Сікорського пролунала на тлі повідомлень українських військових про перебої в роботі Starlink після запровадження обмежень швидкості для терміналів, які використовують на фронті.

У 7 корпусі Десантно-штурмових військ раніше повідомляли, що на Гуляйпільському напрямку зв’язок із безпілотниками міг зникати на 10-20 секунд під час руху. Через ці проблеми одному з підрозділів довелося скасувати частину місій.

Радник президента України з технологічних питань Сергій Бескрестнов, відомий як Флеш, заявляв, що обмеження стосується військового пакета Starshield і встановлене на швидкості близько 161 км/год. За його словами, українські військові не отримали попередження про такі зміни.