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Україна розпочала контрнаступ – The Washington Post

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна розпочала контрнаступ – The Washington Post
фото ілюстративне

Українські війська посилили атаки на лінії фронту

Анонімні джерела в інтерв'ю західним ЗМІ повідомили, що Україна сьогодні, 8 червня, розпочала довгоочікуваний контрнаступ проти Росії. Про це пише The Washington Post.

«Розпочався довгоочікуваний контрнаступ українських військових проти окупаційних російських військ, який відкрив етап війни, спрямований на відновлення територіального суверенітету України та збереження підтримки Заходу у війні», – повідомляє видання.

Як зазначається, українські війська посилили атаки на лінії фронту на південному сході країни, за словами чотирьох представників Збройних сил України, які говорили на умовах анонімності, оскільки вони не мають права публічно обговорювати розвиток подій на полі бою.

До складу українських військ входять спеціалізовані штурмові підрозділи, озброєні західним озброєнням і навчені тактиці НАТО. Атаки на південному сході країни означають значне просування вглиб окупованої Росією території.

Російські так звані «воєнкори» заявляють про запеклі бої в Запорізькій області. Українські захисники можуть мати на меті розірвати так званий сухопутний міст між материковою Росією і окупованим Кримським півостровом, відрізавши найважливіші російські лінії постачання.

Триває 470-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ продовжує вести загарбницьку війну, не рахуючись із втратами. Для досягнення своїх цілей продовжує застосовувати тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли цивільних об’єктів, зокрема, житлових кварталів. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень.

Теги: ЗСУ контрнаступ Україна

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