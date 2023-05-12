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Данілов назвав пору року, в яку може завершитись війна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Данілов назвав пору року, в яку може завершитись війна
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ЗСУ не обмежуватимуться в часі
фото з відкритих джерел

ЗСУ можуть провести кілька операцій для повного звільнення України

Україна планує звільнити всю свою територію від російських загарбників. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю виданню Report.

Секретар РНБО не виключає проведення кількох операцій. 

«До зими ми хочемо повністю завершити війну. У нас є загальний план – звільнити всі наші території від терористів, що напали на нас. Єдине питання – час. Чи буде проведено одну або кілька операцій, залежить від багатьох обставин. Ми не обмежуватимемося часом, боротимемося скільки буде потрібно», – сказав Данілов.

Раніше Данілов назвав, на яких умовах можуть відбутися переговори з РФ.

До слова, триває 443-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбито 44 атаки ворога. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка. 

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Олексій Данілов

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