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Воював в Україні на боці РФ. У Киргизстані чоловік отримав 10 років в'язниці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Воював в Україні на боці РФ. У Киргизстані чоловік отримав 10 років в'язниці
Підсудний провину не визнав
фото ілюстративне

30-річний обвинувачений вступив до лав збройних угруповань «ЛНР», щоб отримати громадянство РФ

У Бішкеку засудили до 10 років позбавлення волі громадянина Киргизстану, який воював в Україні на боці Росії. Його звинуватили в найманстві – участі «у збройному конфлікті інших держав». Про це повідомляє «Медіазона».

У рішенні суду зазначається, що у червні 2022 року 30-річний обвинувачений вступив до лав збройних угруповань так званої ЛНР, щоб отримати громадянство РФ. У липні минулого засуджений прибув до міста Брянка і був зарахований на службу на посаді заступника командира бойової машини з окладом у розмірі 180 тис. рублів.

«Згідно з документом, киргизстанець перевозив мінометні установки і боєприпаси до передової лінії фронту в місті Соледар. Однак у вересні його передислокували в місто Попасна, де крім мінометного забезпечення, він займався матеріальним забезпеченням військових угруповань «ЛНР», в тому числі, доставкою продуктів харчування та одягу. Киргизстанець був звільнений з військової служби на підставі рапорту в листопаді 2022 року. Після чого він повернувся в Москву, звідки виїхав на батьківщину в Бішкек», – повідомляє видання.

Підсудний провину не визнав. У своїй заяві він підкреслив, що нібито був «тільки на території «ЛНР», а в бойових діях участі не брав. За його словами, він сам написав рапорт про звільнення, щоб повернутися в свою країну доглядати за хворим батьком.

Нагадаємо, триває 448-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Протягом доби противник завдав п'ять ракетних ударів по містах Бахмут та Херсон із застосуванням ЗРК С-300. Крім того, завдав 32 авіаційних ударів та здійснив більш як 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Нажаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура. 

Теги: росія війна Киргизстан Україна

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