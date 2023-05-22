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Порошенко у Люксембурзі: український прапор має бути у штаб-квартирі НАТО

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко у Люксембурзі: український прапор має бути у штаб-квартирі НАТО
Порошенко: «Будь ласка, не просувайте ідею заморожування війни»
фото: Європейська солідарність

Порошенко наголосив, що український народ на цій війні захищає європейські цінності

Петро Порошенко, який зараз перебуває на сесії Парламентської асамблеї НАТО, в інтерв’ю європейському виданню RTL заявив, що ще до кінця цього року мають розпочатися перші переговори про вступ України до ЄС. Порошенко також наголосив, що українська армія зараз захищає країни НАТО від російської агресії, тому Альянс має бути зацікавлений надати членство Україні.

На запитання про те, як закінчити війну, Порошенко сказав: «Ключ до миру не в руках Києва, Вашингтона чи Брюсселя. На жаль, він знаходиться в руках Путіна. Тому, будь ласка, не просувайте ідею заморожування війни. Моє повідомлення таке: будь ласка, не бійтеся поразки Путіна та його кліки. Ми стоїмо тут, на Парламентській асамблеї НАТО. Я пишаюся, що бачу тут український прапор. І я молюся, щоб за короткий час ми також побачили прапор України в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі».

«Усі країни-члени НАТО, включаючи Люксембург, наразі захищені не статтею 5 альянсу від російської агресії – їх захищає синьо-жовтий щит українських солдатів», – наголосив Порошенко.

Він також пояснив, для чого потрібна коаліція літаків-винищувачів: «наша мета проста: знищити якомога більше російських орків. Щоб якомога більше російських військ зосередилося навколо Бахмута. Це дало б змогу організувати контрнаступ. Тому нам потрібна була зміна гри: спочатку ми створили танкову коаліцію, потім коаліцію ППО, потім коаліцію далекобійної зброї. Сподіваюся, тримаю кулаки – після саміту G7 у Хіросімі буде коаліція з бойової авіації. Відповідно до стандартів НАТО, ми повинні домінувати в нашому повітряному просторі».

Порошенко наголосив, що український народ на цій війні захищає європейські цінності, тому ще до кінця цього року мають початися переговори про вступ України в Євросоюз. «Це стало великим підтвердженням того, що цінності українського народу є європейськими. І ми навіть готові віддати життя за Європу. Тому я пишаюся тим, що мій підпис стоїть під Угодою про асоціацію з Європейським Союзом. Угодою про Зону вільної торгівлі, безвізом, змінами до Конституції України, курсом на вступ до ЄС і НАТО. Для нас надзвичайно важливо, що ми отримали статус кандидата в ЄС. І цього року, 2023 року, ще до виборів у європейських державах ми повинні почати перші переговори про вступ до ЄС. Отже, у 2023 році», – резюмує Порошенко.

Нагадаємо, Петро Порошенко в інтерв’ю французькому виданню Le Figaro сказав, що проводити вибори під час війни небезпечно, оскільки це стане ударом для внутрішньої єдності.

Теги: контрнаступ прапор України переговори Люксембург армія Європейська солідарність коаліція Петро Порошенко

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