Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна розпочинає масове виробництво дронів. Уряд ухвалив історичне рішення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна розпочинає масове виробництво дронів. Уряд ухвалив історичне рішення
Український безпілотник-камікадзе
фото ілюстративне

Ухвалене рішення дозволить виробникам БПЛА активніше розвиватися, масштабуватися та реінвестувати прибуток

Сьогодні уряд дав старт масовому виробництву дронів в Україні. Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Ухвалено дійсно історичну постанову для перемоги, яка значно прискорить створення та постачання вітчизняних дронів на фронт, і головне – створить умови для стрімкого розвитку українського мілтек», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогоднішнє рішення дозволить виробникам БПЛА активніше розвиватися, масштабуватися, реінвестувати прибуток, конкурувати з іноземними компаніями. Замість витрачання місяців на непотрібну паперову та бюрократичну роботу – пришвидшений допуск БПЛА до експлуатації, їх закупка та постачання на фронт.

«Важливо, що постанова фундаментально змінює підхід до самого мілтек-бізнесу з боку держави», – додав Федоров.

Міністр уточнив, що раніше прибуток на іноземні комплектуючі був 1%, на власні товари та послуги – 30%. Така регуляція стримувала розвиток українських виробників, стимулювала їх до переїзду за кордон чи маніпуляцій з документами. Це треба було змінити. Щоб стимулювати розвиток БПЛА в Україні і залучити більше компаній до виробництва, масштабування та підвищення рівня локалізації комплектуючих, держава підняла частку прибутку до 25%.

«Зараз можемо офіційно сказати, що проєкт «Армія дронів» з умовно волонтерського переріс у масштабну державну програму підтримку розвитку вітчизняного ринку БПЛА. Це прямий шлях до перемоги та збереження життя захисників і захисниць», – підсумував урядовець.

Нагадаємо, триває 394-а доба російського повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 40 авіаційних та п'ять ракетних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Загинули мирні жителі.

Теги: безпілотник уряд війна росія окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили ППО відбили атаку безпілотників на столицю – КМВА
Сили ППО відбили атаку безпілотників на столицю – КМВА
18 березня, 01:34
Вибух у Джанкої, 20 березня
Вибухи у Джанкої: «Південь» оцінив стан залізничного сполучення окупантів
22 березня, 01:10
Уламок безпілотника в Джанкої, 20 березня
Генштаб назвав мету вчорашніх вибухів у Джанкої
21 березня, 18:01

Події в Україні

Нелегальний цвинтар на місці нацпарку: як місцева влада обурила громадськість (фото)
Нелегальний цвинтар на місці нацпарку: як місцева влада обурила громадськість (фото)
Росіянка розповіла, як міноборони РФ «загубило» її чоловіка: перехоплення (аудіо)
Росіянка розповіла, як міноборони РФ «загубило» її чоловіка: перехоплення (аудіо)
Україна розпочинає масове виробництво дронів. Уряд ухвалив історичне рішення
Україна розпочинає масове виробництво дронів. Уряд ухвалив історичне рішення
Ворог наступає на п’ятьох напрямках: як пройшов день на фронті
Ворог наступає на п’ятьох напрямках: як пройшов день на фронті
За добу світло повернули в 12 населених пунктів Донецької області – ДТЕК
За добу світло повернули в 12 населених пунктів Донецької області – ДТЕК
Крим повертається додому? Окупаційна влада розпочала евакуацію з півострова
Крим повертається додому? Окупаційна влада розпочала евакуацію з півострова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Вихід окупантів із Нової Каховки: Генштаб зробив уточнення
19K
Ордер на арешт Путіна. Вірменія ухвалила остаточне рішення
16K
Ухилявся від мобілізації. Суд виніс рішення у справі свідка Єгови
16K
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
16K
Серед поранених окупантів різко зросла смертність: названо причини
13K
У Києві та низці областей лунала повітряна тривога

Новини

Україна виконала 72% зобов'язань стосовно виконання Угоди про асоціацію з ЄС (інфографіка)
Сьогодні, 16:00
На Волині жінка намагалася продати немовля за $30 тис. (фото)
Сьогодні, 12:30
Росія в Білорусі та Анголі вербує найманців на війну проти України
Сьогодні, 07:00
Росія може змінити тактику нанесення ракетних ударів – ISW
Сьогодні, 06:13
Омбудсмен роз’яснив, як оформити відпустку військовослужбовцям
Вчора, 21:32
Кого можуть призвати з однієї родини під час мобілізації у 2023 році
Вчора, 20:39

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту