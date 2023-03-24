Україна розпочинає масове виробництво дронів. Уряд ухвалив історичне рішення

Ухвалене рішення дозволить виробникам БПЛА активніше розвиватися, масштабуватися та реінвестувати прибуток

Сьогодні уряд дав старт масовому виробництву дронів в Україні. Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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«Ухвалено дійсно історичну постанову для перемоги, яка значно прискорить створення та постачання вітчизняних дронів на фронт, і головне – створить умови для стрімкого розвитку українського мілтек», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогоднішнє рішення дозволить виробникам БПЛА активніше розвиватися, масштабуватися, реінвестувати прибуток, конкурувати з іноземними компаніями. Замість витрачання місяців на непотрібну паперову та бюрократичну роботу – пришвидшений допуск БПЛА до експлуатації, їх закупка та постачання на фронт.

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«Важливо, що постанова фундаментально змінює підхід до самого мілтек-бізнесу з боку держави», – додав Федоров.

Міністр уточнив, що раніше прибуток на іноземні комплектуючі був 1%, на власні товари та послуги – 30%. Така регуляція стримувала розвиток українських виробників, стимулювала їх до переїзду за кордон чи маніпуляцій з документами. Це треба було змінити. Щоб стимулювати розвиток БПЛА в Україні і залучити більше компаній до виробництва, масштабування та підвищення рівня локалізації комплектуючих, держава підняла частку прибутку до 25%.

«Зараз можемо офіційно сказати, що проєкт «Армія дронів» з умовно волонтерського переріс у масштабну державну програму підтримку розвитку вітчизняного ринку БПЛА. Це прямий шлях до перемоги та збереження життя захисників і захисниць», – підсумував урядовець.

Нагадаємо, триває 394-а доба російського повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 40 авіаційних та п'ять ракетних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Загинули мирні жителі.