Вибухи у Джанкої: «Південь» оцінив стан залізничного сполучення окупантів

Атака на вузлову станцію є одним із елементів плану, який передує активним діям

Вибухи в тимчасово окупованому Джанкої в Криму призвели до пошкодження вузлової станції. Її використання наразі неможливе. Про це повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі «Радіо Свобода».

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«Наразі використання (вузлової станції – ред.) неможливе, і та метушня, яка навколо цього місця влучання відбувається, говорить про те, що немає ще навіть адекватного рішення, що з цим «щастям» їм робити», – зазначила вона.

За словами Гуменюк, росіяни будуть намагатися якнайшвидше відновити те, що пошкоджено, тому що залізничне сполучення – це безпосередній спосіб доставки важкого озброєння й особового складу.

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«Зусилля підтягувати їм буде потрібно. Але ми продовжуємо роботу, зокрема, з вогневого контролю для того, щоб ці зусилля були марними», – підкреслила керівниця пресцентру.

Також вона зауважила, що ця атака на вузлову станцію є одним із елементів плану, який передує активним діям. Зокрема, це потрібно для виснаження логістики ворога.

Панічні настрої в Криму, на її думку, підтверджуються завантаженістю автодоріг та залізничних шляхів на виїзд із півострова.

Нагадаємо, що ввечері 20 березня в тимчасово окупованому Джанкої на Кримському півострові пролунало кілька вибухів. Зокрема, БПЛА атакували аеродром, військове містечко, залізничний вузол.

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Пізніше у ГУР Міноборони України підтвердили успішний удар по залізниці й знищення партії російських «Калібрів». Після вибухів у Джанкої введений режим надзвичайної ситуації.

До слова, Генштаб повідомив мету вибухів у Джанкої.