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Генштаб назвав мету вчорашніх вибухів у Джанкої

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Генштаб назвав мету вчорашніх вибухів у Джанкої
Уламок безпілотника в Джанкої, 20 березня
фото з відкритих джерел

Джанкой є одним із вузлів, який йде до Мелітополя або до Херсона

Вибухи, які вчора пролунали у м. Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму та пошкодили залізничні колії, мали на меті зупинити повністю або частково логістичне забезпечення угруповань противника у тимчасово захоплених Мелітополі та Херсоні. Про це повідомив т.в.о. начальника Головного управління бойових ударних систем Генштабу ЗСУ полковник Сергій Баранов на брифінгу.

«Джанкой є одним із вузлів, які є на гілці логістичного шляху, який, наприклад, йде до Мелітополя або до Херсона. Тому одна з причин нанесення такого ураження була якраз або повне зупинення, або перешкоджання логістичному забезпеченню тих угруповань противника, які знаходяться на нашій території», – повідомив Баранов.

Проте, Баранов зазначив, що вибухи не вплинуть на постачання ворогом боєприпасів до тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, ввечері 20 березня в тимчасово окупованому Джанкої на Кримському півострові пролунало кілька вибухів. Зокрема, БПЛА атакували аеродром, військове містечко, залізничний вузол. Пізніше у ГУР Міноборони України підтвердили успішний удар по залізниці й знищення партії російських «Калібрів». Після вибухів у Джанкої введений режим надзвичайної ситуації.

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Теги: Крим ЗСУ вибух окупанти

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