Сили ППО відбили атаку безпілотників на столицю – КМВА

Станом на зараз постраждалих та руйнувань немає

Росіяни в черговий раз запустили безпілотники «Shahed» в напрямку. Сили ППО знищили усі БПЛА, зазначають у КМВА.

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«Ворог в черговий раз запустив в напрямку Києва баражуючі боєприпаси «Shahed». Силами нашої ППО усі повітряні цілі знищені. Вкотре дякуємо їм за відмінну роботу», – зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

На цей момент у Києві скасували повітряну тривогу.

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Тривога тривала у столиці чотири з половиною години.

До слова, триває 387-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби агресор завдав 19 авіаційних ударів та здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.