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Сили ППО відбили атаку безпілотників на столицю – КМВА

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Сили ППО відбили атаку безпілотників на столицю – КМВА
фото з відкритих джерел

Станом на зараз постраждалих та руйнувань немає

Росіяни в черговий раз запустили безпілотники «Shahed» в напрямку. Сили ППО знищили усі БПЛА, зазначають у КМВА.

«Ворог в черговий раз запустив в напрямку Києва баражуючі боєприпаси «Shahed». Силами нашої ППО усі повітряні цілі знищені. Вкотре дякуємо їм за відмінну роботу», – зазначив начальник КМВА Сергій Попко. 

На цей момент у Києві скасували повітряну тривогу.

Тривога тривала у столиці чотири з половиною години.  

До слова, триває 387-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби агресор завдав 19 авіаційних ударів та здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 

Теги: безпілотник тривога системи ППО

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