Сили ППО відбили атаку безпілотників на столицю – КМВА
Станом на зараз постраждалих та руйнувань немає
Росіяни в черговий раз запустили безпілотники «Shahed» в напрямку. Сили ППО знищили усі БПЛА, зазначають у КМВА.
«Ворог в черговий раз запустив в напрямку Києва баражуючі боєприпаси «Shahed». Силами нашої ППО усі повітряні цілі знищені. Вкотре дякуємо їм за відмінну роботу», – зазначив начальник КМВА Сергій Попко.
На цей момент у Києві скасували повітряну тривогу.
Тривога тривала у столиці чотири з половиною години.
До слова, триває 387-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби агресор завдав 19 авіаційних ударів та здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
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