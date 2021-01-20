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    Наслідки пандемії: туристична галузь України зазнала десятки млрд грн збитків

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    Український туризм зазнав значних збитків - Наслідки пандемії: туристична галузь України зазнала десятки млрд грн збитків
    Український туризм зазнав значних збитків
    Фото з відкритих джерел

    Минулого року туристичний ринок України зазнав збитків у сумі 60 млрд грн

    За 2020 рік туристична галузь України зазнала збитків на загальну суму у 60 мільярдів гривень через пандемію коронавірусу. Про це сказала глава Держагентства розвитку туризму України (ДАРТ) Мар'яна Олеськів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

    За її словами, «попит сьогодні нижчий і збитку туризму було завдано істотного».

    «Якщо у світі втрати туристичної галузі склали близько $800 млрд, то в Україні, за нашими підрахунками, близько 60 млрд гривень. Це збитки, які галузь отримала у 2020 році», – сказала Олеськів під час пресконференції Оцінка впливу Covid-19 на готельну індустрію України.

    Крім того, вона уточнила, що в Україні все ще немає детальних статистичних даних про туристичний ринок і його учасників.

    «Вони будуть оприлюднені на початку лютого. Для Держагентства це буде один з пріоритетів цього року. У тому бюджеті, яким ми володіємо, а це 100 млн гривень, ми плануємо значну частку фінансування направити на створення Єдиного туристичного реєстру, де зможуть зареєструватися всі засоби розміщення і суб'єкти туристичної діяльності та отримувати оперативну статистику хоча б щомісяця», – зазначила глава ДАРТ.

    Нагадаємо, що кількість іноземних туристів в Україні зменшилася у чотири рази.

    Як повідомлялося, міжнародний туризм за перші вісім місяців 2020 року через пандемію втратив прибуток на $730 млрд – це у вісім разів більше, ніж показники часів глобальної кризи у 2009 році.

    Теги: ринок туризм фінансування Україна
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