Наслідки пандемії: туристична галузь України зазнала десятки млрд грн збитків

Минулого року туристичний ринок України зазнав збитків у сумі 60 млрд грн

За 2020 рік туристична галузь України зазнала збитків на загальну суму у 60 мільярдів гривень через пандемію коронавірусу. Про це сказала глава Держагентства розвитку туризму України (ДАРТ) Мар'яна Олеськів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За її словами, «попит сьогодні нижчий і збитку туризму було завдано істотного».

«Якщо у світі втрати туристичної галузі склали близько $800 млрд, то в Україні, за нашими підрахунками, близько 60 млрд гривень. Це збитки, які галузь отримала у 2020 році», – сказала Олеськів під час пресконференції Оцінка впливу Covid-19 на готельну індустрію України.

Крім того, вона уточнила, що в Україні все ще немає детальних статистичних даних про туристичний ринок і його учасників.

«Вони будуть оприлюднені на початку лютого. Для Держагентства це буде один з пріоритетів цього року. У тому бюджеті, яким ми володіємо, а це 100 млн гривень, ми плануємо значну частку фінансування направити на створення Єдиного туристичного реєстру, де зможуть зареєструватися всі засоби розміщення і суб'єкти туристичної діяльності та отримувати оперативну статистику хоча б щомісяця», – зазначила глава ДАРТ.

Нагадаємо, що кількість іноземних туристів в Україні зменшилася у чотири рази.

Як повідомлялося, міжнародний туризм за перші вісім місяців 2020 року через пандемію втратив прибуток на $730 млрд – це у вісім разів більше, ніж показники часів глобальної кризи у 2009 році.