Безпекова угод: Україна та Чехія розпочали переговори

Чеську сторону представляв генеральний директор з питань безпеки та багатосторонніх відносин міністерства закордонних справ Чеської Республіки Давид Конецький

Сторони домовилися про посилення співпраці в галузі оборонно-промислового комплексу

Україна та Чехія провели переговори щодо підготовки проєкту майбутньої безпекової угоди. Про це інформує Офіс президента України.

Україну представляв на переговорах заступник очільника Банкової Ігор Жовква. Чеську сторону – генеральний директор з питань безпеки та багатосторонніх відносин міністерства закордонних справ Чеської Республіки Давид Конецький.

Сторони засвідчили прогрес у підготовці проєкту майбутньої безпекової угоди, обмінялися баченням її змістового наповнення, зокрема щодо посилення співпраці в галузі оборонно-промислового комплексу, а також узгодили графік подальших переговорів, щоб лідери двох країн могли підписати угоду найближчим часом

«Чехія демонструє незмінне лідерство у підтримці України та заохочує інших партнерів до реалізації сміливих і важливих ініціатив, зокрема щодо постачання нашій країні боєприпасів. Ми також відчуваємо потужну підтримку Чехії на шляху до майбутнього членства України в ЄС і НАТО», – наголосив Жовква.

Нагадаємо, що тиждень тому під час зустрічі у Вільнюсі президент України Володимир Зеленський та президент Чеської Республіки Петр Павел обговорили готовність укласти двосторонню безпекову угоду. Це передбачено Спільною декларацією про підтримку України, яку підписали під час Вільнюського саміту НАТО 12 липня 2023 року.

Нагадаємо, Чехія уклала контракти на перші 180 тис. снарядів для України.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що українським військовим можуть передати вдвічі більше снарядів у рамках ініціативи Чехії. Можливе постачання 1,5 млн боєприпасів для артилерії.

Нагадаємо, Чехія домовилася про закупівлю 800 тис. снарядів та знайшла ще 700 тис., які можна придбати за наявності додаткового фінансування.

Раніше повідомлялося, що 3 квітня, президент України Володимир Зеленський та лідер Фінляндії Александр Стубб підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Також заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що двостороння безпекова угода з Іспанією матиме «низку особливостей» порівняно з документами, що були підписані з іншими країнами.