Міносвіти Польщі запроваджує зміни щодо навчання українських дітей: деталі

Стало відомо, що в Польщі 50-60 тис. українських дітей не охоплені польською системою освіти

З 1 вересня 2024 року всі українські діти, які через війну перебувають у Польщі, будуть зобов’язані піти до місцевих шкіл. Про це повідомила заступниця міністра Йоанна Муха, передає Радіо Свобода.

Відповідний законопроєкт готує Міністерство освіти Польщі і він вже на завершальному етапі.

За словами заступниці міністра, після міжурядових консультацій з українськими колегами, які відбулися у Варшаві, стало відомо, що в Польщі 50-60 тис. українських дітей не охоплені польською системою освіти. Це суттєво менша цифра, ніж до того називали неурядові організації.

«Українська сторона дуже зацікавлена у тому, щоб обов’язок відвідувати польські школи українськими дітьми був впроваджений. Зі свого боку вони пропонують співпрацю і ми з цієї пропозиції скористаємося. Більша частина цієї програми вже готова, чекаємо на погодження закону і тоді офіційно поінформуємо про деталі», – повідомила Йоанна Муха.

Попередньо відомо, що для українських дітей у польських школах запровадять спеціальні уроки української мови. Для цього працевлаштують вчителів із України, для них запропонують спрощену процедуру нострифікації дипломів.

Також попередньо відомо, що українських дітей навчатимуть європейської інтеграції. У міністерстві освіти вважають, що ці знання їм знадобляться на тлі майбутнього вступу України до Європейського союзу.

Нагадаємо, українські діти з тимчасовим захистом у Чехії записуватимуться до шкіл у стандартні терміни – у квітні. Міносвіти країни очікує, що у квітні документи подадуть 5 тис. дітей з України.

Також у наступному навчальному році заборонять сегреговані класи та школи. Чехія хоче, щоб українські діти під час навчання не були відокремлені від чеських.

Стало відомо, що українські біженці у Польщі зможуть подати заявку на грошову допомогу у розмірі 850 злотих упродовж трьох місяців.

У Польщі 27 березня відкривається третя і остання реєстрація на участь у програмі фінансової підтримки Multi Purpose Cash Assistance (MPCA). Допомогу започаткував Перемишльський відділ об'єднання українців у Польщі у співпраці з організацією Oxfam.