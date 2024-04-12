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Чехія знайшла понад мільйон боєприпасів для України – президент Павел

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чехія знайшла понад мільйон боєприпасів для України – президент Павел
Чехія ідентифікувала вже понад мільйон артилерійських боєприпасів у країнах за межами ЄС
фото з відкритих джерел

Президент Чехії: «Мета – щоб їх якомога більше в Україну доставили в найкоротші терміни»

Чехія знайшла для України вже понад мільйон боєприпасів і доопрацьовує безпекову угоду з Києвом. Про це повідомив чеський президент Петр Павел у Вільнюсі, де пройшов саміт ініціативи «Тримор’я», інформує видання Idnes.

За словами Павела, Чехія вже ідентифікувала понад мільйон одиниць артилерійських боєприпасів у країнах за межами Європейського Союзу, які можна придбати для України. Він також додав, що чеська ініціатива – не єдина, подібні розробляють Естонія, Велика Британія, про це говорила і Франція.

«Для того щоб вони (українці – ред.) змогли втримати (можливий літній наступ росіян – ред.), або зупинити його, їм насамперед потрібна достатня кількість артилерійських боєприпасів. Мета – щоб їх якомога більше в Україну доставили в найкоротші терміни», – зазначив глава держави.

Петр Павел повідомив, що Чехія веде переговори щодо двосторонньої безпекової співпраці з Україною. Документ може бути підписаний у травні або червні цього року.

«Йдеться, можливо, про матеріальне постачання, можливо, про якусь нематеріальну допомогу, наприклад, підтримку розвідувальною інформацією чи технологіями. Це може бути і кооперація ОПК, або перенесення якогось виробництва на українську територію. Це – все те, що стосується оборони», – пояснив він.

Водночас чеський лідер наголосив, що вважає «дещо передчасним» надання Україні перспективи членства в Північноатлантичному альянсі. Натомість, переконаний він, безпекові угоди дозволять Києву мати глибшу співпрацю з партнерами на цьому етапі.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що українським військовим можуть передати вдвічі більше снарядів у рамках ініціативи Чехії. Можливе постачання 1,5 млн боєприпасів для артилерії.

Нагадаємо, Чехія домовилася про закупівлю 800 тис. снарядів та знайшла ще 700 тис., які можна придбати за наявності додаткового фінансування.

Як повідомлялося, Чехія отримала попередню згоду на купівлю додаткових 200 тис. снарядів на додаток до обов’язкової закупівлі 300 тис. артилерійських боєприпасів для України.

Читайте також: Хто долучився до ініціативи із закупівлі боєприпасів для України: повний список країн
Теги: Чехія Петр Павел Україна боєприпаси НАТО

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