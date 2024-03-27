Після тривожних заяв президента Сербії ще одна країна ЄС заговорила про небезпеку

Чехія занепокоєна війною в Україні і вбачає загрозу для своєї країни з боку РФ

Агресивна Російська Федерація являє собою велику загрозу для демократичних країн ЄС

Нинішня ситуація з безпекою у світі є найсерйознішою з часів Другої світової війни. Однією з причин цього є поведінка РФ. Про це заявив голова чеської Служби інформації та безпеки Міхал Куделка, повідомляють České noviny.

«Те, що російські солдати роблять в Україні або палестинські терористи в Ізраїлі, вони б зробили і тут без жодної жалості», – сказав він.

За його словами, необхідно бути готовим до нинішніх ризиків.

Куделка заявив, що було б помилкою розглядати війни в Україні або в Ізраїлі як щось, що стосується населення Чехії лише незначно або взагалі турбує.

«Агресивна Російська Федерація являє собою велику загрозу для демократичних країн Європи, зокрема для Чехії», – сказав він.

Нагадаємо, раніше президент Сербії Александар Вучич заявив, що на Сербію чекають важкі дні, і він має новини, які безпосередньо загрожують національним інтересам його країни. Він запевнив, що найближчими днями ознайомить народ Сербії з усіма проблемами, які чекають попереду.

Раніше міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грліч-Радман назвав президента Сербії Александара Вучича «російським супутником» через те, що в Сербії відбулася акція протесту біля посольства Хорватії в Белграді.

Як повідомлялося, Сербія отримала нове озброєння від РФ попри міжнародні санкції. Нині Сербія – єдина європейська країна, яка не приєдналася до санкцій ЄС після початку повномасштабної війни Росії проти України.