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Одна з країн ЄС хоче надати біженцям дозвіл на довгострокове проживання

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Одна з країн ЄС хоче надати біженцям дозвіл на довгострокове проживання
Вийти зі статусу тимчасового захисту пропонують українцям, які не потребують допомоги держави та є економічно незалежними
фото: Depositphotos

Для отримання дозволу на довгострокове проживання біженці мають відповідати двом умовам

Українські біженці у Чехії зможуть отримати дозвіл на довгострокове проживання замість тимчасового захисту. Таку пропозицію змін до закону Lex Ukraine внесло Міністерство внутрішніх справ країни, йдеться на його сайті.

Чеський уряд пропонує розширити можливості перебування українських біженців. Зокрема, вони зможуть отримати дозвіл на довгострокове проживання після виконання умов.

Українські біженці, які не потребують допомоги держави та є економічно незалежними від неї, зможуть вийти зі статусу тимчасового захисту та отримати статус відповідно до закону «Про проживання іноземців» у формі довгострокового проживання.

«Режим тимчасового захисту для українських біженців діятиме і надалі. Деякі з них хочуть залишитися жити у Чехії тривало і мати ясну перспективу. Тому ми пропонуємо економічно активним біженцям з України можливість отримати дозвіл на довготермінове проживання, подібний до того, яким користуються інші іноземці з країн поза ЄС», – заявив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.

Можливість переходу з тимчасового захисту на довгострокове проживання стосуватиметься лише тих біженців, які відповідатимуть умовам:

  • мінімальний термін перебування в Чехії з тимчасовим захистом 2 роки;
  • економічна незалежність.

Процедура зміни статусу буде дуже простою і схожою на процес електронної реєстрації для продовження тимчасового захисту.

Зараз у Чехії зареєстровані 338 736 біженців із України. Тимчасовий захист на європейському рівні діятиме до березня 2025 року, але вже у другому кварталі цього року обговорюватимуть наступні кроки щодо статусу перебування українців у ЄС.

До слова, із майже 400 тисяч українців 123 тис. працюють за контрактом і 90% із них сплачують податки, відрахування до пенсійного фонду та до медичного страхування зі своїх заробітків, повідомило Міністерство праці та соціального забезпечення Чехії. Міністр праці та соціального забезпечення Маріан Юречка зазначив, що сума, зібрана таким чином у державній скарбниці, зараз перевищує обсяг допомоги, яку нині сплачують українські біженці.

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Теги: міністр біженці Чехія українці

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