Скільки боєприпасів отримає Україна? Президент Чехії дав нову обіцянку

Боєприпаси, які віднайшла Чехія, залишилося лише придбати, після чого їх відправлять Україні

Чехія за межами Євросоюзу вже знайшла для України понад мільйон артилерійських снарядів. Про це заявив чеський президент Петр Павел у Литві під час саміту «Ініціативи трьох морів». Про це пише blesk.cz.

За його словами, знайдені боєприпаси залишилося лише придбати, після чого їх відправлять до України. При цьому в ході зустрічі з Володимиром Зеленським Петр Павел запевнив його у незмінній підтримці «усіма можливими засобами».

«Тобто не лише у постачанні боєприпасів у співпраці з іноземними партнерами, а й плануючи повоєнне відновлення та підтримуючи країну на її шляху до Європейського союзу та Північноатлантичного альянсу», – сказав він.

Нагадаємо, Чехія отримала попередню згоду на купівлю додаткових 200 тис. снарядів на додаток до обов’язкової закупівлі 300 тис. артилерійських боєприпасів для України. Про це заявив прем'єр-міністр країни Петро Фіала, повідомляють «Чеські новини». За словами Фіали, до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів у третіх країн приєдналися 18 країн, зокрема Канада, Німеччина, Нідерланди й Польща.