Cоцслужби ЄС можуть забирати дітей в українців. Яка країна відзначилась найбільше

Найгіршою ситуація є у Німеччині, де вже зафіксували 71 такий випадок

Після початку повномасштабної війни у країнах Європейського союзу зросла кількість випадків вилучення дітей з українських сімей. Про це в коментарі NV розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, зараз опрацьовуються звернення щодо 176 дітей. Часто причинами втручання соціальних служб є відсутність у батьків чи опікунів необхідних документів, а також неналежне виконання батьківських обов’язків.

Згідно з місцевим законодавством, про неналежне виховання може свідчити підвищення голосу, будь-який фізичний вплив, залишення без нагляду, а також агресивна поведінка дітей або невідвідування ними навчальних закладів.

Наприкінці минулого року Національна сервісна соціальна служба повідомляла про 255 українських дітей, яких вилучили з сімей за кордоном. Найгіршою ситуація є у Німеччині, де вже зафіксували 71 такий випадок. Далі йдуть Польща (33), Італія (25), Чехія (24) та Швеція (17).

До слова, в Естонії з осені почнеться перехід на естонську як єдину мову навчання в школах, де раніше використовувалася російська. Винятків із правил не буде й українських дітей. Про це заявили у Міністерстві освіти Естонії, пише ERR.

Зазначається, що 1 вересня всі діти перших і четвертих класів повинні будуть розпочати навчання за звичайним навчальним планом з естонською мовою викладання. Винятку не буде і для українських біженців, які відвідують талліннську школу Räägu, засновану для них.