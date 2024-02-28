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Україна виставила на продаж морський торговельний порт

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Україна виставила на продаж морський торговельний порт
Стартова ціна в торгах, які заплановані на 21 березня 2024 року, становить 183,9 млн грн
фото з відкритих джерел

Новий власник муситиме погасити заборгованість із зарплати та перед бюджетом, а також сплатити ПДВ

Фонд державного майна України виставив на приватизаційний онлайн-аукціон єдиний майновий комплекс державного підприємства «Білгород-Дністровський морський торговельний порт». Торги заплановані на 21 березня 2024 року – стартова ціна становить 183,9 млн грн.

«Цей порт – не лише важливий для експортної логістики, але й потужний каталізатор для регіонального розвитку. Стратегічне розташування та розвинена інфраструктура роблять його привабливим для інвесторів, які бажають вкласти свої кошти в перспективний об’єкт», – розповів Віталій Коваль, голова Фонду державного майна.

Білгород-Дністровський морський торговельний порт – міжнародний універсальний транспортний вузол, що спеціалізується на перевантаженні лісових, сипучих, будівельних та зернових вантажів, а також залізорудних окатків та металопродукції. Перевалка здійснюється як з сухопутних видів транспорту на морські судна, так і у зворотному напрямку.

Єдиний майновий комплекс розташований на території площею 64,4 га, з яких 59 га є основною виробничої територією порту у місті Білгород-Дністровський, а 5,4 га – територія портового пункту Бугаз, розташованого в селищі Затока. Загальна площа будівель становить 31,3 тис. кв.м.

За умовами аукціону покупець має погасити заборгованість із заробітної плати та перед бюджетом, а також сплатити ПДВ у розмірі 20% від фінальної вартості об’єкту. Станом на 30.09.2023 року цей сукупний борг становив 105,5 млн грн.

Нагадаємо, регіональне відділення Фонду держмайна в Одеській області вперше продало морський торговельний порт «Усть-Дунайськ». Під час торгів ціна порту зросла майже чотири рази. Його продали за 201 млн грн.

До слова, київський готель «Україна», який оцінюють у понад 1 млрд грн, можуть виставити на продаж наприкінці цього літа. Голова Фонду держмайна України Віталій Коваль наголосив, що готель зараз функціонує краще, ніж торік: зокрема, там стали активно проводити не менш ніж 15 заходів щомісяця, а тому зросли й доходи. 

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Теги: аукціон інфраструктура Затока Віталій Коваль Фонд державного майна

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