Фонд держмайна оголосив грандіозні приватизаційні плани на 2024 рік

Малий та середній бізнес будуть в центрі процесу «роздержавлення»

Голова Фонду державного майна України Віталій Коваль оголосив про плани ФДМ на наступний рік. Він підкреслив, що малий та середній бізнес будуть основними бенефіціарами цього процесу. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми вважаємо, що малий та середній бізнес має бути в центрі процесу «роздержавлення». Вони є тими стейкхолдерами, які мають отримати найбільшу вигоду від перетворення державних активів, які наразі є пасивами для державного бюджету», – зазначив Коваль під час виступу на Шостому Національному Форумі МСБ «Розвиток МСБ 2023: можливості, стійкість та відновлення».

Коваль також повідомив, що Фонд планує виставити на приватизацію близько тисячі об’єктів у 2024 році, що відкриває нові можливості для бізнесу. Всі вони будуть продаватись через приватизаційні аукціони, що забезпечує справедливість та прозорість процесу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Голова Фонду держмайна також підкреслив, що приватизація на часі, оскільки Україна не може дозволити собі генерувати збитки під час війни. «Державні активи генерують збитки, а кількість державних підприємств не виправдовує той напрямок на лібералізацію та ринкову економіку, який Україна обрала», – сказав Коваль.

Він закликав бізнес до співпраці у пошуку об’єктів для приватизації. «Закликаємо вас стати амбасадорами у пошуку об’єктів для приватизації. Адже в багатьох населених пунктах є об’єкти, які не використовуються по 10-15 років. Звертайтесь до Фонду з пропозицією по приватизації. Будемо робити все, щоб шлях до прозорого аукціону був найкоротшим», – заявив голова ФДМ.

Як повідомлялося, усі учасники злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна України Дмитром Сенниченком отримали нові підозри. Тепер вони підозрюються також у легалізації злочинних доходів на суму понад 10 млрд грн.

21 листопада Верховна Рада призначила нового керівника Фонду державного майна України.