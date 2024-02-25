Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака дронів на Хмельниччину: влада повідомила про наслідки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Атака дронів на Хмельниччину: влада повідомила про наслідки
Зранку у Хмельницькій області двічі було чути звуки вибухів
фото: Depositphotos (ілюстративне)

Інформація щодо постраждалих унаслідок ранкових вибухів не надходила

Сьогодні вранці ворог атакував Хмельниччину. Під удар потрапив об'єкт інфраструктури. Про це повідомила Хмельницька обласна військова адміністрація.

За даними місцевої влади, вранці під час тривоги на Хмельниччині працювали сили протиповітряної оборони.

«Унаслідок атаки відбулось пошкодження об’єкту інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Інформація щодо постраждалих чи пошкодження житлових будинків не надходила.

Нагадаємо, що зранку 25 лютого в Хмельницькій області двічі було чути звуки вибухів. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про групу «Шахедів» у напрямку Хмельницького.

Крім того, сьогодні вранці Київщина зазнала ворожої атаки ударними безпілотниками. Уламки дронів упали на відкритій території, люди не постраждали. 

У ніч на 25 лютого противник атакував Україну 18 ударними дронами типу «Шахед» з Приморсько-Ахтарська (Росія) та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму. 

До слова, ворог атакував не лише дронами, а й ракетами. Одна з атак була спрямована вглиб України – на центральні регіони з переходом на Захід.

Теги: війна інфраструктура обстріл безпілотник Хмельниччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Боротьба України за незалежність від Росії триває не одне століття
Коли в українців немає свого голосу – лунає рик ворога
12 лютого, 16:25
А-50 – це літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування на базі військово-транспортного літака Іл-76
Повітряні сили збили літак А-50
23 лютого, 19:58
Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів Краматорська та Слов'янська
Обстріл Краматорська та Слов'янська: кількість загиблих зросла до чотирьох (фото)
18 лютого, 10:36

Події в Україні

Уночі окупанти вдарили по Костянтинівці на Донеччині (фото)
Уночі окупанти вдарили по Костянтинівці на Донеччині (фото)
Ситуація в регіонах: атака дронів на Київщину, загиблі у двох областях
Ситуація в регіонах: атака дронів на Київщину, загиблі у двох областях
Атака дронів на Хмельниччину: влада повідомила про наслідки
Атака дронів на Хмельниччину: влада повідомила про наслідки
Атака дронів на Україну: як відпрацювали сили ППО
Атака дронів на Україну: як відпрацювали сили ППО
ISW розкрив, на кого російські генерали хочуть спихнути провину за воєнні злочини
ISW розкрив, на кого російські генерали хочуть спихнути провину за воєнні злочини
Генштаб заявив про відбиття атак у районі Ласточкиного, яке росіяни оголосили захопленим
Генштаб заявив про відбиття атак у районі Ласточкиного, яке росіяни оголосили захопленим

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Прем'єр-міністерка Італії зробила подарунок улюбленому українському гурту
25K
Четверо бійців 65-ї бригади розбили два відділення окупантів
19K
Розстріл українських полонених в Авдіївці. Лубінець розкрив подробиці
13K
Прикордонники показали, як взяли перших полонених 24 лютого 2022 року
9588
Українці зіштовхуються з невизначеним майбутнім по всій Європі: результати опитування
6350
Атака «Шахедів»: у Київській області працює ППО

Новини

Атака «Шахедів», перемога Трампа на праймеріз у Південній Кароліні: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Невеликий дощ у низці областей: прогноз погоди на 25 лютого
Сьогодні, 05:20
День інженерно-авіаційної служби ЗСУ. Що відзначаємо 25 лютого
Сьогодні, 00:15
З початку повномасштабного вторгнення теплові електростанції ДТЕК були обстріляні 160 разів – Тімченко
Вчора, 17:52
Найбільший донор для ЗСУ – Рінат Ахметов: дослідження
Вчора, 16:12
У мережі з’явився інтерактивний Літопис оборони Маріуполя
Вчора, 15:18

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua