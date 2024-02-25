Атака дронів на Хмельниччину: влада повідомила про наслідки

Зранку у Хмельницькій області двічі було чути звуки вибухів

Інформація щодо постраждалих унаслідок ранкових вибухів не надходила

Сьогодні вранці ворог атакував Хмельниччину. Під удар потрапив об'єкт інфраструктури. Про це повідомила Хмельницька обласна військова адміністрація.

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За даними місцевої влади, вранці під час тривоги на Хмельниччині працювали сили протиповітряної оборони.

«Унаслідок атаки відбулось пошкодження об’єкту інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

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Інформація щодо постраждалих чи пошкодження житлових будинків не надходила.

Нагадаємо, що зранку 25 лютого в Хмельницькій області двічі було чути звуки вибухів. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про групу «Шахедів» у напрямку Хмельницького.

Крім того, сьогодні вранці Київщина зазнала ворожої атаки ударними безпілотниками. Уламки дронів упали на відкритій території, люди не постраждали.

У ніч на 25 лютого противник атакував Україну 18 ударними дронами типу «Шахед» з Приморсько-Ахтарська (Росія) та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

До слова, ворог атакував не лише дронами, а й ракетами. Одна з атак була спрямована вглиб України – на центральні регіони з переходом на Захід.