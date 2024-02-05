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У Вовчанську пошкоджено будівлі адміністрації, загиблі на Донеччині: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Вовчанську пошкоджено будівлі адміністрації, загиблі на Донеччині: ситуація в регіонах
Внаслідок обстрілу с. Василівка Куп’янського району пошкоджено підстанцію та приватний будинок
фото з відкритих джерел

До лікарні госпіталізували жінку, яку отримала травми через обстріл Качкарівки, що на Херсонщині 

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – сім обстрілів (35 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони із артилерії та мінометів.

Через обстріл у прикордонному селі Новгород-Сіверської громади пошкоджено будівлю пожежного депо та магазину. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила.

Сумщина

Вночі та зранку росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 25 вибухів з мінометів тв артилерії. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Есманьська, Середино-Будська громади. Попередньо – без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 97 вибухів з мінометів, артилерії, авіації та з БпЛА (FPV-дрон). Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманьська, Свеська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади. Без наслідків.

Запорізька область

Минулої доби окупанти завдали 144 удари по 20 населених пунктах області. Ворог здійснив 27 БПЛА-атак по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Новодарівці, Чарівному, Малинівці й Левадному, а також 6 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки, Новоіванівки, Темирівки, Роботиного та Степового.

111 артударів прийшлися по території Новоандріївки, Гуляйпільського, Білогір'я, Роботиного, Кам'янського, Малих Щербаків, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших міст і сіл на лінії вогню. Надійшло два повідомлення про руйнування житлових будинків. Без постраждалих.

Дніпропетровщина

Протягом вчорашнього дня агресор двічі бив по Нікополю. Застосовував важку артилерію. Ворожим залізяччям зруйновано господарську споруду. Ще шість – пошкоджено. Зачепило адмінбудівлю, 13 приватних осель, авто та лінію електропередач. Гучно було і у Новомосковському районі. Без жертв. Вночі російська армія знову цілила по Нікопольщині. До Марганецької громади прилетіло з півдесятка артснарядів. Без жертв.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 18 населених пунктів Харківщини, зокрема: Веселе, Хатище, Бударки, Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове та ін. Окупанти збільшили кількість авіаударів, протягом доби влучали по Малій Вовчі, Устинівці, Вільхуватці, Хатнє, Великому Бурлуку, Кам'янці, Колодязному, Синьківці, Петропавлівці, Кучерівці, Іванівці, Кислівці, Котлярівці, Крохмальному, Піщаному.

Внаслідок обстрілу об 11:00 с. Василівка Куп’янського району пошкоджено підстанцію та приватний будинок.

Вчора також відбувся ворожий обстріл м. Вовчанськ. Пошкоджено скління та фасад будівлі адміністрації, дах, перекриття та скління будівлі ЦНАП. Пошкоджено чотири приватних будинка. Постраждалих немає.

Внаслідок ударів КАБавми по с. Колодязне Куп’янського району. Зруйновано двоповерховий багатоквартирний будинок. Постраждалих немає. Внаслідок ворожого обстрілу двома КАБами с. Горяне Куп’янського району пошкоджено адміністративну будівлю, складське приміщення, майстерню ПСП «Маяк», с/г техніку, лінію електромереж. Також пошкоджено вікна та паркан поряд розташованого житлового будинку. Травмованих немає.

Луганщина

Кількість обстрілів з боку окупантів залишається високою. На нашій ділянці фронту рашисти били по всій лінії бойового зіткнення 113 разів, застосувавши 516 снарядів. Зокрема, по Білогорівці. Також зафіксовано використання ворогом щонайменше 17 безпілотників.

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби: Авдіївка, Торецьк, с. Калинівка, с. Рівне. Пошкоджено один житловий будинок, будівля водоочисної станції, службовий автомобіль. На Донеччині за добу: один загиблий та четверо поранених.

Миколаївщина

Вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Також учора ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Увечері під ворожим артилерійським обстрілом перебував населений пункт Куцурубської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 36 обстрілів (132 снаряди), з них по м. Херсон – шість обстрілів (32 снаряди). Рашисти поцілили  у райони 14 населених пунктів області.

До лікарні госпіталізували жінку, яку отримала травми через обстріл Качкарівки, що стався 2 лютого. У 76-річної місцевої жительки травма грудної клітини, множинні гематоми кінцівок та тулуба, акубаротравма. За добу по області: одна людина дістала поранення.

Триває 712-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.  Загалом ворог завдав 1 ракетний та 43 авіаційних удари, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: росіяни Рівне Запорізька область Авдіївка автомобіль Торецьк Миколаїв обстріл армія Херсон будинок поранення ворог втрати травма рашисти населення магазин інфраструктура окупанти

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