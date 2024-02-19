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Прем'єр Японії оголосив про нову двосторонню податкову угоду з Україною

Діана Гасюк
glavcom.ua
Прем'єр Японії оголосив про нову двосторонню податкову угоду з Україною
Денис Шмигаль та Фуміо Кісіда під час церемонії обміну меморандумами про співпрацю під час японсько-української конференції зі сприяння економічному зростанню та реконструкції
фото: Reuters

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що допомога Києву у відновленні є «інвестицією в майбутнє»

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив у понеділок про намір Японії укласти угоду про усунення подвійного оподаткування з Україною. Також сторони розпочнуть переговори щодо перегляду інвестиційної домовленності, яка дозволить японським компаніям приєднатися до проектів відбудови в Україні. Про це повідомляє Kyodo та Reuters.

Під час японсько-української конференції у Токіо, присвяченої підтримці економічного зростання та реконструкції, Кісіда сказав, що допомога Києву у відновленні є «інвестицією в майбутнє».

Кісіда обіцяв продовжувати надавати підтримку для відбудови України, використовуючи японський досвід у реконструкціях після природних катастроф.

Крім того, прем’єр-міністр Японії пообіцяв підтримку для японського бізнесу в рамках участі в допомозі для української сторони.

На заході в Токіо взяв участь прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Чиновник зазначив, що зустріч відкриває нову сторінку у японсько-українських відносинах. Також Шмигаль висловив сподівання, що великі автовиробники, зокрема Toyota, створять виробництва в Україні.

На зустрічі з питань реконструкції Кішіда заявив, що Японія підтримуватиме венчурні компанії в Україні, пообіцяв полегшити візовий контроль і заявив, що урядове агентство JETRO відкриє новий офіс у Києві.

Зазначається, що на сьогоднішній конференції близько 50 японських компаній уклали угоди з українськими колегами в таких сферах, як сільське господарство, енергетика та інфраструктура. Наразі загальна вартість таких угод не розголошується.

Раніше повідомлялося, що Токіо надаватиме довгострокову підтримку Україні та звернеться для цього за допомогою до приватного сектору. 

Теги: економіка Японія чиновник інфраструктура Денис Шмигаль переговори

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