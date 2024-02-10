Удар по Харкову: з’явилися фото та відео наслідків
Унаслідок влучання російських дронів загинула одна людина
У ніч на 10 лютого ворожі «Шахеди» вдарили по автозаправній станції у Харкові. Унаслідок атаки стався вилив дизельного пального та бензину по вулиці з приватними будинками, що спричинило сильну пожежу. Фото наслідків публікує «Суспільне Харків».
Рятувальники продовжують приборкувати вогонь, який знищує приватні будинки. Евакуйовано 50 осіб, зокрема двоє дітей. Вогнем вже пошкоджено і знищено щонайменше 14 приватних будинків.
Як повідомляє поліція Харківської області, унаслідок влучання російських дронів загинула одна людина. Тіло вилучили рятувальники зі згарища.
Також повідомляється, що з опіками 1-2 ступеня до лікарні доставлено 45-річного чоловіка, а також 61-річну жінку, яка надихалася чадним газом.
Нагадаємо, у ніч на 10 лютого окупанти вдарили по автозаправній станції у Немишлянському районі Харкова.
Як повідомлялося, увечері 9 лютого окупанти завдали ударів «Шахедами» по Великому Бурлуку. Там були пошкоджені лікарня та ресторан у центрі, повідомив начальник РВА Терещенко.
У низці областей України було оголошено повітряну тривогу через атаку безпілотників. Вибухи пролунали в Одесі та Харкові.
До слова, у ніч на 9 лютого окупанти атакували безпілотниками Харківщину, внаслідок чого загорілася цивільна інфраструктура.
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