Україна зайняла 15 місце у рейтингу найпотужніших армій світу

Найсильнішою армією світу вважаються Збройні сили США

Україна на тлі повномасштабного вторгнення Росії піднялася в рейтингу найпотужніших армій світу на 15 місце. Про це свідчить дані рейтингу міжнародної компанії Global Firepower.

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У 2023 році Індекс сили (PowerIndex) України становить 0,2516. «Ідеальною» вважається оцінка в 0,0000.

«Оскільки Україна продовжує захищатися від Росії, вона підвищила свій індекс за поточний рік завдяки своїй відповіді (на агресію, - ред.), фінансовій та матеріальній підтримці Заходу та впровадженню нових ключових категорій, які сприяють загальному положенню в списку», – пояснили в організації.

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Утім, як вважають у Global Firepower, 2023 рік може виявитися вирішальним у російсько-українській війні.

«Стреси та вимоги тривалої війни проти більшої сусідньої держави врешті-решт позначаться», – додали в Global Firepower.

Найсильнішою армією світу вважаються Збройні сили США. Друге місце наразі посіда країна-агресорка Росія, а третє – Китай.

До першої десятки найпотужніших армій також увійшли Індія, Велика Британія, Південна Корея, Пакистан, Японія, Франція та Італія.

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Нагадаємо, Київ став почесно найкращим містом світу 2023 року. Столицю назвали маяком мужності та стійкості.

Також головна ялинка України, яку попри російське вторгнення, встановили в Києві на Софійській площі, потрапила у рейтинг найкращих різдвяних дерев світу.