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Україна зайняла 15 місце у рейтингу найпотужніших армій світу

Альона Боженко
glavcom.ua
Україна зайняла 15 місце у рейтингу найпотужніших армій світу
Україна посіла 15 місце серед найпотужніших армій світу
фото із відкритих джерел

Найсильнішою армією світу вважаються Збройні сили США

Україна на тлі повномасштабного вторгнення Росії піднялася в рейтингу найпотужніших армій світу на 15 місце. Про це свідчить дані рейтингу міжнародної компанії Global Firepower.

У 2023 році Індекс сили (PowerIndex) України становить 0,2516. «Ідеальною» вважається оцінка в 0,0000.

«Оскільки Україна продовжує захищатися від Росії, вона підвищила свій індекс за поточний рік завдяки своїй відповіді (на агресію, - ред.), фінансовій та матеріальній підтримці Заходу та впровадженню нових ключових категорій, які сприяють загальному положенню в списку», – пояснили в організації.

Утім, як вважають у Global Firepower, 2023 рік може виявитися вирішальним у російсько-українській війні.

«Стреси та вимоги тривалої війни проти більшої сусідньої держави врешті-решт позначаться», – додали в Global Firepower.

Найсильнішою армією світу вважаються Збройні сили США. Друге місце наразі посіда країна-агресорка Росія, а третє – Китай.

До першої десятки найпотужніших армій також увійшли Індія, Велика Британія, Південна Корея, Пакистан, Японія, Франція та Італія.

Нагадаємо, Київ став почесно найкращим містом світу 2023 року. Столицю назвали маяком мужності та стійкості.

Також головна ялинка України, яку попри російське вторгнення, встановили в Києві на Софійській площі, потрапила у рейтинг найкращих різдвяних дерев світу

Теги: росія Пакистан Велика Британія Індія рейтинг Італія Франція Китай Японія Південна Корея ЗСУ Україна

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