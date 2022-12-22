Бразилія лідирує, Україна – покращила позиції: оновлено рейтинг збірних ФІФА

У грудневому оновленні українці піднялися на 26-й рядок

ФІФА на офіційному сайті представила оновлений рейтинг після закінчення Чемпіонату світу 2022 року в Катарі.

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На першому рядку залишилася збірна Бразилії. У топ-3 також входять фіналісти мундіалю: Аргентина (2-а) та Франція (3-я). Бельгія, яка займала раніше другий рядок, опустилася на четверте місце. Найбільший стрибок зробила за рік збірна Марокко. Африканська збірна з початку 2022-го заробила 142 очки, зараз команда знаходиться на 11 місці рейтингу.

Збірна України піднялась на один рядок: раніше підопічні Олександра Петракова перебували на 27 місці. У грудневому оновленні українці піднялися на 26-й рядок.

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Топ-20 рейтингу ФІФА:

1 (1) Бразилія;

2 (3) Аргентина;

3 (4) Франція;

4 (2) Бельгія;

5 (5) Англія;

6 (8) Нідерланди;

7 (12) Хорватія;

8 (6) Італія;

9 (9) Португалія;

10 (7) Іспанія;

11 (22) Марокко;

12 (15) Швейцарія;

13 (16) США;

14 (11) Німеччина;

15 (13) Мексика;

16 (14) Уругвай;

17 (17) Колумбія;

18 (10) Данія;

19 (18) Сенегал;

20 (24) Японія;

...

26 (27) Україна.

Нагадаємо, Сергія Реброва називають одним із головних кандидатів на посаду головного тренера збірної України. 14 листопада, фахівець приїхав до Києва, де мав розмову з представниками УАФ.

Раніше повідомлялось, що президент УЄФА Александер Чеферін підтримує ініціативу України щодо проведення ЧС-2030.

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