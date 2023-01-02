Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
На першому місці рейтингу опинилась ялинка Вільнюса
Головна ялинка України, яку попри російське вторгнення, встановили в Києві на Софійській площі, потрапила у рейтинг найкращих різдвяних дерев світу. Про це повідомляє BBC News.
Українська ялинка незламності увійшла до п’ятірки найкращих.
На першому місці рейтингу опинилась ялинка Вільнюса. За нею – ялинка з Гонконгу. На третьому і четвертому місцях різдвяні дерева Стокгольму та Каракаса.
А от київська ялинка розташована на п’ятому місці рейтингу. За нами йде ялинка з Нью-Йорка.
Нагадаємо, на Красній площі чоловік підпалив новорічну ялинку.
Відзначимо, легендарна виконавиця Шер, як публічно підтримує Україну у страшному протистоянні з Росією, на своїй сторінці в соцмережі розмістила фото із зображенням ялинкової іграшки у вигляді повішеного Путіна, яке «гуляє» мережею.
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