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Київ визнано найкращим містом світу 2023 року

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Київ визнано найкращим містом світу 2023 року
Символом Києва експерти назвали Києво-Печерську лавру
фото з відкритих джерел

Столицю України визнано маяком мужності та стійкості

Київ став почесно найкращим містом світу 2023 року. Столицю назвали маяком мужності та стійкості. Відповідний рейтинг опублікувала агенція Resonance, повідомляє World's Best Cities.

Експерти заявили, що столиця України – маяк мужності та стійкості проти російського агресора.

«Київ є великим діловим центром України. Житловий фонд міста представлений багатоквартирними будинками та сучасними житловими комплексами. Транспортна інфраструктура –це розвинена система метро та автобуси, тролейбуси і трамваї. Місто багате на визначні місця та пам’ятки», – йдеться в описі столиці України.

Символом Києва назвали Києво-Печерську лавру. А головний здобуток столиці – це дух, який не змогли зламати російські окупанти.

«Мужній український народ перетворив російський план «Київ за три дні» на довготривалу та зовсім не переможну війну для Росії», – зазначили експерти.

До найкращих міст 2023 року потрапили, зокрема, Лондон, Париж, Нью-Йорк, Токіо та Дубай. Соте місце посіло найстаріше місто Франції – Марсель.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця відреагував на першість Києва у рейтингу.

«Київ визнано найкращим містом світу 2023 року. Я зворушений», – написав Кислиця у Twitter.

Нагадаємо, у Києві через аномально теплу погоду зацвіли сакури .

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