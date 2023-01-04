Столицю України визнано маяком мужності та стійкості

Київ став почесно найкращим містом світу 2023 року. Столицю назвали маяком мужності та стійкості. Відповідний рейтинг опублікувала агенція Resonance, повідомляє World's Best Cities.

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Експерти заявили, що столиця України – маяк мужності та стійкості проти російського агресора.

«Київ є великим діловим центром України. Житловий фонд міста представлений багатоквартирними будинками та сучасними житловими комплексами. Транспортна інфраструктура –це розвинена система метро та автобуси, тролейбуси і трамваї. Місто багате на визначні місця та пам’ятки», – йдеться в описі столиці України.

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Символом Києва назвали Києво-Печерську лавру. А головний здобуток столиці – це дух, який не змогли зламати російські окупанти.

«Мужній український народ перетворив російський план «Київ за три дні» на довготривалу та зовсім не переможну війну для Росії», – зазначили експерти.

До найкращих міст 2023 року потрапили, зокрема, Лондон, Париж, Нью-Йорк, Токіо та Дубай. Соте місце посіло найстаріше місто Франції – Марсель.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця відреагував на першість Києва у рейтингу.

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«Київ визнано найкращим містом світу 2023 року. Я зворушений», – написав Кислиця у Twitter.

The world’s Best Cities. KYIV is the honorary best 2023 city of the world. I’m so truly touched. Followed by #1 London (love it & full of envy); #2 Paris; #3 New York (offended as it had to be right after Kyiv with all my love of London). All in one place. https://t.co/zTM0FiIXae pic.twitter.com/9r11TuBBJq — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) January 3, 2023

Нагадаємо, у Києві через аномально теплу погоду зацвіли сакури .