Збідніли удвічі: Forbes опублікував рейтинг найбагатших українців воєнного часу
Ігоря Коломойського не включили до рейтингу, оскільки його позбавили громадянства України
Статки 20 найбагатших українців з початку війни впали більш ніж на 20 млрд доларів до 22,5 млрд доларів. Найбільше втратив Рінат Ахметов, який продовжує очолювати рейтинг. Про це йдеться у «Рейтингу найбагатших військового часу», який опублікував Forbes Україна.
І місце
За даними видання, Ахметов, статки якого оцінюються в $4,4 млрд, втратив $9,3 млрд через суттєве пошкодження своїх металургійних, енергетичних та аграрних активів. Крім того, свій медійний бізнес – «Медіа Групу Україна» Ахметов самостійно закрив улітку.
До війни Ахметов багато часу проводив за кордоном. Він має будинок у Лондоні, який зараз коштує близько $240 млн і віллу Les Cedres у Франції вартістю $200 млн.
Проте основа бізнес-імперії Ахметова – компанія «Метінвест», співвласником якої є бізнесмен Вадим Новинський. У Маріуполі компанія втратила два головні підприємства – «Азовсталь» та ММК ім. Ілліча. У довоєнному році ці заводи виробили 8,6 млн т, або 90% стали всієї групи, на них припадало 40% всього українського виробництва металопродукції.
ІІ-ІІІ місце
Друге-третє місця поділили засновники IT-компанії Grammarly Максим Литвин та Олексій Шевченко. Статки кожного з них скоротилися на $1,7 млрд і $2,3 млрд.
IV місце
Власник компанії Interpipe Віктор Пінчук втратив $0,4 млрд, а його капітал скоротився до $2,2 млрд.
V місце
Власник компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго, чиї статки скоротилися на $0,7 млрд – до $1,4 млрд.
До рейтингу потрапили власники «Епіцентру» Олександр та Галина Гереги ($1,2 млрд), співвласник фінтех стартапу Revolut Влад Яценко ($1,1 млрд), власник «Смарт-Холдингу» Вадим Новинський ($1 млрд), Геннадій Боголюбов ($1 млрд) та Сергій Тігіпко ($0,9 млрд).
Не потрапив до рейтингу Ігор Коломойський, який минулого року посідав четверте місце, оскільки його позбавили громадянства України.
У топ-20 увійшли шість підприємців, які заробили свої статки в економіці знань, майже не перетинаючись з українською державою.
Як зазначають автори рейтингу, проєкт чітко показує тренди, основний з яких – часи бізнесменів старої школи минають. Їх втрати непропорційно більші за розмір активів.
До слова, ДТЕК Ахметова купив на Полтавщині два родовища газу за рекордну суму.
У листопаді на двох гірничо-збагачувальних комбінатах Жеваго відбулися обшуки. Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило гірничо-збагачувальні комбінати олігарха в ухилення від сплати 10 млрд грн податків.
Тим часом бізнесмен Ігор Коломойський відмовився коментувати ситуацію навколо компанії «Укрнафта», активи якої відчужені у власність держави на період воєнного стану.
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