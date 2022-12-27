Збідніли удвічі: Forbes опублікував рейтинг найбагатших українців воєнного часу

Ігоря Коломойського не включили до рейтингу, оскільки його позбавили громадянства України

Статки 20 найбагатших українців з початку війни впали більш ніж на 20 млрд доларів до 22,5 млрд доларів. Найбільше втратив Рінат Ахметов, який продовжує очолювати рейтинг. Про це йдеться у «Рейтингу найбагатших військового часу», який опублікував Forbes Україна.

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І місце

За даними видання, Ахметов, статки якого оцінюються в $4,4 млрд, втратив $9,3 млрд через суттєве пошкодження своїх металургійних, енергетичних та аграрних активів. Крім того, свій медійний бізнес – «Медіа Групу Україна» Ахметов самостійно закрив улітку.

До війни Ахметов багато часу проводив за кордоном. Він має будинок у Лондоні, який зараз коштує близько $240 млн і віллу Les Cedres у Франції вартістю $200 млн.

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Проте основа бізнес-імперії Ахметова – компанія «Метінвест», співвласником якої є бізнесмен Вадим Новинський. У Маріуполі компанія втратила два головні підприємства – «Азовсталь» та ММК ім. Ілліча. У довоєнному році ці заводи виробили 8,6 млн т, або 90% стали всієї групи, на них припадало 40% всього українського виробництва металопродукції.

ІІ-ІІІ місце

Друге-третє місця поділили засновники IT-компанії Grammarly Максим Литвин та Олексій Шевченко. Статки кожного з них скоротилися на $1,7 млрд і $2,3 млрд.

IV місце

Власник компанії Interpipe Віктор Пінчук втратив $0,4 млрд, а його капітал скоротився до $2,2 млрд.

V місце

Власник компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго, чиї статки скоротилися на $0,7 млрд – до $1,4 млрд.

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До рейтингу потрапили власники «Епіцентру» Олександр та Галина Гереги ($1,2 млрд), співвласник фінтех стартапу Revolut Влад Яценко ($1,1 млрд), власник «Смарт-Холдингу» Вадим Новинський ($1 млрд), Геннадій Боголюбов ($1 млрд) та Сергій Тігіпко ($0,9 млрд).

Не потрапив до рейтингу Ігор Коломойський, який минулого року посідав четверте місце, оскільки його позбавили громадянства України.

У топ-20 увійшли шість підприємців, які заробили свої статки в економіці знань, майже не перетинаючись з українською державою.

Як зазначають автори рейтингу, проєкт чітко показує тренди, основний з яких – часи бізнесменів старої школи минають. Їх втрати непропорційно більші за розмір активів.

До слова, ДТЕК Ахметова купив на Полтавщині два родовища газу за рекордну суму.

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У листопаді на двох гірничо-збагачувальних комбінатах Жеваго відбулися обшуки. Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило гірничо-збагачувальні комбінати олігарха в ухилення від сплати 10 млрд грн податків.

Тим часом бізнесмен Ігор Коломойський відмовився коментувати ситуацію навколо компанії «Укрнафта», активи якої відчужені у власність держави на період воєнного стану.