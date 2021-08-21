Україна випередила п’ять збірних Росії і стала чемпіоном світу з шашок

Наша жіноча команда стала другою, а Анікєєв встиг виграти ще й чемпіонат Європи

Збірна України з шашок виграла золоті нагороди на командному чемпіонаті світу з швидкої гри в класичних шашках. На шляху до перемоги в турецькій Каппадокії, де проходили змагання, нашим хлопцям довелося грати аж з п’ятьма збірними Росії. Суперники отримали право виставити таку кількість команд через розподіл країни на федеральні округи.

За Україну виступали Юрій Анікєєв (Харків), Фелікс Шепель (Дніпро) і Денис Шкатула (Вінниця). Вони взяли гору над трьома збірними Росії (5:1, 5:1, 4:2), і з двома зіграли внічию (3:3, 3:3). В підсумку набрали 16 очок з 18 можливих і стали переможцями.

Жіноча команда, складена з Оленої Короткої і Юлії Макаренкової, стала другою.

Кілька днів тому Юрій Анікєєв в Каппадокії став чемпіоном Європи в змаганнях з класичним контролем часу. Українського спортсмена повернув на змагання Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS), який анулював рішення російського керівництва IDF. Раніше ця організація дискваліфікувала Анікєєва на три роки за «порушення етичного кодексу Міжнародної федерації шашок (IDF)». Росіянам не сподобалося, що Анікєєв не тільки сильніший за їхніх гравців, а ще й критикує Путіна і виходить на нагородження у вишиванці.

CAS, виносячи рішення, зобов'язав Міжнародну федерацію шашок також виплатити українцю 5 тисяч швейцарських франків компенсації і покрити судові витрати.