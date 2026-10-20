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Польща може змінити правила контролю на кордоні з Україною через удари РФ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Польща може змінити правила контролю на кордоні з Україною через удари РФ
Україна та Польща обговорюють угоду, яка дозволить українським прикордонникам працювати на польській стороні кордону
фото: BelNaviny

Варшава допускає проведення спільних перевірок на своїй території, якщо цього вимагатиме безпекова ситуація

Польща готова розглянути запровадження спільного з Україною прикордонного контролю на польській території, якщо російські атаки створюватимуть загрозу для працівників пунктів пропуску та людей, які перетинають кордон. Водночас остаточного рішення щодо такого механізму поки немає. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на PolsatNews.

Міністерство внутрішніх справ Польщі пояснив, що перенесення перевірок на польський бік кордону може знадобитися, якщо безпекова ситуація в Україні зміниться. У такому разі контроль мають здійснювати спільно представники обох держав.

«Якщо ситуація в Україні зміниться і виникне необхідність проводити прикордонний контроль на польському боці – задля безпеки співробітників та осіб, які перетинають кордон в обох напрямках, – Польща готова розглянути варіант спільного контролю, що здійснюватиметься обома державами», – йдеться в заяві польського МВС.

Наприкінці вересня стало відомо, що Україна та Польща обговорюють угоду, яка дозволить українським прикордонникам працювати на польській стороні кордону. Такий формат має допомогти зберегти рух через пункти пропуску, навіть якщо російські удари пошкодять прикордонну інфраструктуру в Україні.

Крім того, перенесення перевірок може зменшити ризики для прикордонників і пасажирів. Під час російських атак роботу пунктів пропуску можуть призупиняти, а людей – евакуювати в безпечні місця.

Польське МВС наголосило, що жодних остаточних рішень щодо нового формату контролю ще не ухвалено. Оскільки Польща входить до Шенгенської зони, про можливі зміни необхідно повідомити Європейську комісію.

Також польська сторона звернула увагу на правові обмеження: прикордонники та представники інших служб країн, які не входять до ЄС, не можуть самостійно проводити прикордонний контроль на території держави Шенгенської зони. Це стосується як перевірки документів, так і контролю товарів на відповідність вимогам Євросоюзу.

Варто нагадати, що Україна планує перенести окремі пункти пропуску на територію сусідніх країн, щоб убезпечити логістику від російських обстрілів. Йдеться про створення спільних пунктів пропуску за межами України.

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Теги: обстріл війна Україна кордон Польща

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