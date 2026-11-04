Корецький заявив, що Україна розраховує відкрити всі переговорні кластери про вступ до ЄС до кінця року

Корецький: Цього року Україна відкрила чотири переговорні кластери з ЄС

Сергій Корецький: «Наразі пріоритет – це Кластер 1 «Основи процесу вступу до ЄС»: судова реформа, протидія корупції, реформа публічного управління»

Україна вже відкрила чотири переговорні кластери щодо членства в Європейському Союзі та планує запустити решту до кінця поточного року. Про це під час Euronews Enlargement Summit 2026 повідомив Сергій Корецький, відзначивши поступ у розділах цифрової трансформації, фінансових послуг, митної справи, енергетики та сільського господарства, передає «Главком».

Головним пріоритетом наразі є Кластер 1 «Основи процесу вступу до ЄС», який охоплює антикорупційні заходи, судову реформу та оновлення публічного управління. Для прискорення виконання проміжних вимог у цьому напрямі спільно з Єврокомісією створили спеціальну робочу групу (Task Force).

За словами Корецького, попри війну Україна розраховує отримати позитивну оцінку виконання проміжних критеріїв на початку 2027 року, а вже у першій половині нового року – під час головування Литви в Раді ЄС – попередньо закрити перші сім переговорних розділів.

«Дякую європейським партнерам за довіру та підтримку на шляху України до членства в ЄС», – сказав Корецький.

Нагадаємо, Європейський Союз офіційно відкрив для України ще два переговорні кластери в межах процесу вступу до ЄС. Відповідне рішення ухвалили у вівторок, 13 жовтня, під час засідання міжурядової конференції Україна – ЄС у Люксембурзі.

До слова, 12 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав зміни до законодавства про освіту, які були необхідні для отримання згоди Угорщини на відкриття другого та третього переговорних кластерів. Йдеться про положення, пов'язані з навчанням мовами національних меншин.