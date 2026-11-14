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Ігор Петренко Політолог

Європа на трьохсторонніх переговорах: яку пастку готує Путін

glavcom.ua
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Путін пропонує Європі мир ціною безпеки України
колаж: glavcom.ua, згенеровано ШІ

Чого Кремль вимагає від Європи

Путін попросив американців зʼясувати в європейців, чого ті хочуть: миру чи війни в Україні. Звучить як риторика. Насправді це умова, на якій Європу пускають на переговори.

Новину подали інакше. Віткофф вийшов із Кремля і сказав, що на наступний раунд прийдуть європейці. Для Києва це результат: Зеленський домагався цього два роки і сам так каже. Тільки в Кремлі слова Віткоффа підтвердили наполовину. Раунд буде. А Європу підключать, за Пєсковим, коли стане зрозуміла її готовність і зʼявиться той, хто уповноважений говорити.

Готовність до чого, Путін пояснив при камерах. Трамп пропонує домовитися про безпеку в Європі загалом. Європейці відповідають: тільки після миру в Україні. Але після миру, каже Путін, вони збираються ввести туди війська, а це продовження війни. Коло замкнулося.

«Війною» в цьому питанні названо європейський контингент, який має прийти після припинення вогню. Тобто гарантії безпеки для України. «Миром» названо угоду, де цих гарантій немає, зате є нова система безпеки для всього континенту. Якою її бачить Москва, Ушаков нагадав того ж вечора: основа – проєкти договорів, які Росія надіслала США і НАТО у 2021-му. Ті самі, де Альянс мав відійти на рубежі 1997 року.

Виходить, Європу запрошують із двома умовами. Не надсилати війська в Україну. І сісти обговорювати власну безпеку раніше, ніж замовкне зброя. Хто згоден, той «за мир».

Європейці це бачать. Каллас у Дубліні назвала послідовність: припинення вогню, мирна угода, і лише потім архітектура. Фон дер Ляєн ставить ту саму умову. Слабке місце в іншому: ЄС досі не вирішив, хто від нього говоритиме. За Politico, столиці розділилися на три табори, і чи домовляться вони до наступного раунду, невідомо. Порожній стілець влаштує Москву так само, як зговірливий гість.

Зеленський у Дубліні сказав союзникам прямо: Вашингтон і Москва вже говорять про європейську безпеку, і йому це видається трохи дивним.

Для України тут усе вирішує порядок. Якщо спершу припинення вогню, гарантії обговорюють як умову миру. Якщо спершу архітектура, Україна стає одним із пунктів чужої угоди, а війська, які мали б її захищати, – першим, від чого Європу попросять відмовитися.

Європа в кімнаті нам потрібна. З одним голосом і з готовою відповіддю на путінське питання: мир – це коли на Україну більше не можна напасти.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін росія Європа Європейський Союз війна переговори

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