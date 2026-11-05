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У Комишувасі російські авіабомби могли вбити майже 100 людей за один день – Зеленський

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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У Комишувасі російські авіабомби могли вбити майже 100 людей за один день – Зеленський
За наявними даними, з-під завалів уже дістали 43 тіла
фото: ДСНС

Під завалами зруйнованих будівель виявили тіла 43 загиблих, ще 53 людини вважаються зниклими безвісти

У селищі Комишуваха внаслідок російського авіаудару могли загинути майже 100 людей. Наразі рятувальники продовжують розбирати завали та шукати тих, хто опинився під уламками зруйнованих будівель. Про це заявив президент України Володимир Зеленський 30-му Іберо-американському саміті, пише «Главком».

За його словами, російські військові скинули на населений пункт близько десяти авіабомб. Унаслідок удару загинули десятки людей, а доля ще понад пів сотні залишається невідомою.

«Тільки в одному з наших селищ, на яке росіяни скинули близько десяти авіабомб, рятувальники досі розбирають завали й дістають людей. Це селище називається Комишуваха. І майже весь світ мовчить про це. Тільки в одному цьому селищі лише за один день від російських бомб могли загинути майже сто людей», – сказав Зеленський.

За наявними даними, з-під завалів уже дістали 43 тіла. Ще 53 людини вважаються зниклими безвісти.

Президент наголосив, що російські військові знали, куди завдають удару. Він також звернув увагу на те, що трагедія в Комишувасі не отримала належної уваги міжнародної спільноти.

Російська атака по Комишувасі сталася 2 листопада. Окупанти скинули дев'ять авіабомб на селище, зокрема на будівлю школи, де місцеві жителі отримували гуманітарну допомогу.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що після першого удару російські війська повторно атакували укриття, де перебували люди. Глава держави наголосив, що окупанти знали про призначення будівлі та присутність там цивільних.

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Теги: Запоріжжя війна обстріл Володимир Зеленський

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