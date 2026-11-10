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Росію на переговорах в Абу-Дабі представляють троє уродженців України: хто вони

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росію на переговорах в Абу-Дабі представляють троє уродженців України: хто вони
Троє головних представників РФ на переговорах народилися на території України
фото: wikipedia, росЗМІ

Усі троє зробили кар'єру в російських державних і силових структурах

У складі російської делегації на тристоронніх переговорах із Україною та США в Абу-Дабі є троє людей, які народилися на території сучасної України. Це помічник Володимира Путіна Володимир Мединський, генерал російської військової розвідки Олександр Зорін та генерал ФСБ Дмитро Мінаєв. Про це повідомляє «Главком».

Усі троє зробили кар'єру в російських державних і силових структурах. При цьому Мінаєв, за даними Служби безпеки України, фігурував у розслідуванні вбивств українських розвідників. 

Російська делегація налічує 11 осіб. Її очолює помічник Путіна Володимир Мединський. До складу також увійшли представники МЗС РФ, ФСБ та Генерального штабу російської армії. Переговори заплановані на 10-11 листопада 2026 року.

Володимир Мединський – уродженець Сміли

Володимир Мединський
Володимир Мединський
фото: wikipedia

Помічник Володимира Путіна Володимир Мединський народився 18 липня 1970 року у Смілі Черкаської області. Раніше він обіймав посаду міністра культури Росії, а нині є одним із головних представників Кремля на переговорах з Україною.

Мединський відомий своїми заявами про історію України та Росії, у яких просуває кремлівські наративи про нібито історичну єдність двох держав. Він також редагував російські підручники з історії, у яких повномасштабне вторгнення в Україну виправдовується діями Заходу та розширенням НАТО.

Мединський уже очолював російську делегацію на переговорах з Україною у Стамбулі в травні 2025 року.

Олександр Зорін – уродженець Харкова

Олександр Зорін
Олександр Зорін
фото: росЗМІ

Генерал-лейтенант Олександр Зорін народився 11 серпня 1968 року в Харкові. Він представляє Головне управління Генерального штабу Збройних сил РФ – російську військову розвідку.

Зорін брав участь у російській військовій операції в Сирії. У травні 2022 року він був залучений до переговорів щодо виходу українських військових із заблокованого росіянами заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Також входив до російської делегації на переговорах з Україною у Стамбулі в травні 2025 року.

Дмитро Мінаєв – уродженець Луганщини

Дмитро Мінаєв
Дмитро Мінаєв
фото: росЗМІ

Дмитро Мінаєв – генерал-лейтенант ФСБ РФ, керівник департаменту контррозвідувальних операцій російської спецслужби. Він народився на території Луганської області, згодом зробив кар'єру в російських силових структурах.

У квітні 2019 року тодішній голова СБУ Василь Грицак публічно назвав Мінаєва організатором убивств українських розвідників Олександра Хараберюша та Максима Шаповала. За словами Грицака, російський генерал також був причетний до підготовки замаху на ще одного українського розвідника. Ці звинувачення озвучила українська спецслужба.

Мінаєв також очолює підрозділ ФСБ, який займається контррозвідувальними операціями.

Хто ще представляє Росію на переговорах

Окрім трьох уродженців України, до російської делегації увійшли:

  • Михайло Галузін – заступник міністра закордонних справ РФ;
  • Сергій Рябков – заступник міністра закордонних справ РФ;
  • Ігор Костюков – начальник Головного управління Генштабу РФ;
  • Юрій Жигарловський – заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу;
  • Олексій Комков – начальник служби оперативної інформації та міжнародних зв'язків ФСБ;
  • Олена Подобреєвська – заступниця начальника управління президента РФ із державної політики в гуманітарній сфері;
  • Олексій Поліщук – директор Другого департаменту країн СНД МЗС РФ;
  • Олег Постніков – директор департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ.

Варто нагадати, що Росія включила до складу переговорної групи на тристоронніх зустрічах з Україною та США в Об'єднаних Арабських Еміратах двох співробітників Федеральної служби безпеки. Один із них увійшов до основної делегації, інший – до експертної групи.

Обидва пов'язані з діяльністю російських спецслужб проти України, зокрема зі збором розвідданих напередодні повномасштабного вторгнення та операціями проти українських розвідників.

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Теги: переговори українці росія війна

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