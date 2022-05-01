Українці зможуть отримати 2,5 тис. грн допомоги: хто саме і як

Допомога українцям надаватиметься один місяць, проте, за потреби, термін можуть збільшити

Найбільш уразливі групи населення в Україні зможуть отримати ще один вид грошової одноразової допомоги у розмірі 2500 гривень. Про це повідомили у пресслужбі Мінсоцполітики.

«Мінсоцполітики разом із місією Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариством Червоного Хреста України запровадять додаткові програми грошових виплат. Вони призначені для найбільш уразливих груп із числа внутрішньо переміщених осіб», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що хто саме належить до найбільш вразливих категорій визначать у меморандумі про співпрацю, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб, відомості про які містяться в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, а також з-поміж людей, які подали заявку на отримання допомоги через інформаційну платформу «єДопомога».

Орієнтовний загальний бюджет проєкту – 2,4 млрд грн. Допомога буде надаватися один місяць, проте, за потреби, термін можуть збільшити. Також організатори можуть переглянути критерії надання допомоги.

Для отримання допомоги нікуди не потрібно звертатися. Водночас виплати ніяк не впливають на іншу соцдопомогу, що отримується, з інших програм. Також допомога в рамках цієї програми не враховується при обчисленні сукупного доходу домогосподарства для всіх видів соціальної допомоги та не оподатковується на доходи фізичних осіб.

«Загалом у рамках додаткових програм, які ми вже погодили з міжнародними партнерами, розраховуємо надати додаткові грошові виплати 1,7 млн осіб», – прокоментувала міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Нагадаємо, Кабінет міністрів виділив 2,74 млн грн обласним державним адміністраціям для покриття витрат українцям, які прихистили переселенців.

Також очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна розповідала, як українцям виплачують субсидії та соцдопомогу в умовах війни.