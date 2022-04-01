У РФ прибули найманці з Сирії: за яку платню погодилися воювати з Україною

Вербувальники обіцяють не залучати завербованих до бойових дій

Сотні сирійських бойовиків прямують до Росії для участі у війні проти України, а перші 300 з них вже прибули до РФ. Про це передає The New York Times.

Перший контингент із приблизно 300 осіб уже прибув до РФ для проходження військового вишколу перед відправкою в Україну. Ідеться про військових підрозділу сирійської армії, який тісно співпрацює з рашистами, котрі воювали в Сирії на боці Башара Асада під час сирійської війни.

Ще чимало бойовиків на підході. Вербувальники по всій Сирії складають списки охочих, яких має перевірити сирійська служба безпеки, перед тим як передати Росії.

Відзначається, що мотивацією участі сирійських бойовиків у війні є гроші. Вербувальники обіцяють, що їх не залучатимуть до бойових дій, а доручатимуть їм, наприклад, охорону складів чи паливних баз.

Вербувальник на умовах анонімності розповів, що росіяни для війни в Україні хочуть завербувати 16 тис. сирійців. За його словами, це мають бути чоловіки у віці від 20 до 45 років й важити від 50 до 90 кг. Перевагу віддають тим, хто має бойовий досвід. Їм обіцяють платню від $1 тис. до $2 тис. на місяць.

Приблизно 300 солдатів, які вже перебувають у Росії, представляють 25-ту дивізію сирійської армії, відому як Tiger Forces, що вважається елітною й тісно співпрацює з російськими військовими. Рашисти запропонували їм жалування $1200 на місяць протягом шести місяців з премією $3 тис. після повернення до Сирії.

У разі смерті їхнім сім’ям обіцяно $2800 плюс по $600 на місяць упродовж року.

Нагадаємо, до Білорусі прибули найманці із Близького Сходу.

Раніше стало відомо, що сирійські найманці хочуть приїхати до України, щоб нелегально мігрувати до ЄС.

Раніше, експерт пояснив, навіщо Путін «мобілізував» сирійців на війну в Україну.

Нагадаємо, поблизу українського кордону у Ростовській (Росія) та Гомельській (Білорусь) областях російський агресор розгорнув табори для розміщення та підготовки найманців із Сирії.

Зазначимо, Росія вербує сирійців, які вміють вести бойові дії в міських умовах.