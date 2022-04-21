  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Уряд компенсував витрати українцям, котрі надали прихисток переселенцям

    документ
    В Україні триває 57-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Уряд компенсував витрати українцям, котрі надали прихисток переселенцям
    В Україні триває 57-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото: depositphotos

    Держава виплатила кошти за березень – перший місяць російсько-української війни

    Кабінет міністрів виділив 2,74 млн грн обласним державним адміністраціям для покриття витрат українцям, які прихистили переселенців. Про це сказано в урядовому розпорядженні від 19 квітня, передає «Главком».

    Гроші отримають власники житлових будинків та квартир, які у березні 2022 року безоплатно розмістили внутрішньо переміщених осіб.

    Найбільше видатки перераховано для Черкаської (344,8 тис. грн), Кіровоградської (313,7 тис. грн), Хмельницької (297,2 тис. грн) і Житомирській (258,7 тис. грн) областей.

    (для перегляду натисніть на зображення)

    Як відомо, в Україні триває 57-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Нагадаємо, що за дорученням президента уряд розробив соціальний пакет для підтримки внутрішньо переміщених осіб.

    «Власники житла, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб, отримають гарантовану державну підтримку в розмірі близько 450 грн на місяць за кожну прийняту особу, незалежно від віку, для компенсації витрат на комунальні послуги», – розказав Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

    Теги: росія окупанти переселенці війна гроші Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Уряд компенсував витрати українцям, котрі надали прихисток переселенцям