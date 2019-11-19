Зона відчуження очима художників: у Києві відкриється виставка Made in Chernobyl



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На виставці будуть представлені ствроені у зоні ЧАЕС роботи українських та іноземних художників

22 листопада у Музеї історії Києва відкриється виставка «Made in Chernobyl». На виставці будуть представлені роботи художників - результат проєкту «Made in Chernobyl» – першої у світі арт-резиденції у зоні відчуження.

Про це повідомляється на сторінці заходу у Facebook.

Запрошені художники: Ілля Чічкан, Ігор Тишенко, Олег Атаянц, Катерина Бурліна, Едуард Бєльський, Сергій Савченко, Маша Шубіна, Ксенія Оксінь, Юлія Кисіль, Awhoivan Ivanovich, Ольга Дрозд, Ольга Висоцька, Станіслав Квітко, Дмитро Мотузко, Юлія Савенко, Олексій Бурдій, Анна Луговська. Також художники з інших країн: Аразян Баграт (Вірменія), Peter Lagler (Австрія), Паріде Ді Стефано (Італія), Майк Ренар (США).

24-27 жовтня у Чорнобилі пройшла унікальна міжнародна арт-резиденція, в якій взяли участь українські та іноземні художники абсолютно різних поколінь і світоглядів. Їх поєднав творчий і не тільки виклик – створити мистецькі твори безпосередньо у зоні відчуження.

«Безпрецедентний випадок, коли художники не просто поїхали за натхненням і пошуком екзотичних мотивів посткатастрофічного світу, але працювали у Прип’яті та Чорнобилі – місці, про яке знає весь світ, щоб зануритись в його потужну енергетику, відчути його генетичну пам'ять, - зазначили організатори виставки. - Головна мета заходу – дати абсолютно нову, творчу інтерпретацію того, чим є Чорнобиль сьогодні – через 33 роки після аварії. Адже зараз, особливо завдяки серіалам та фільмам, розуміння постчорнобильської проблеми у пересічної людини, яка ніколи там не була, не відповідає дійсності, воно базується скоріше на упередженості, ніж на реальних фактах».

Організатор «Made in Chernobyl» Олег Атаянц впевнений, що цей проєкт – чудова нагода відкрити нову сторінку у сприйнятті широким загалом Чорнобиля, переосмислити те, що там відбулося, і показати, що зараз ситуація є цілком безпечною.

Вхід на виставку вільний лише на відкритті за умови реєстрації.

Виставка триватиме до 8 грудня.

До слова, від початку 2019 року Чорнобильську зону відчуження вже відвідали 107 тис. осіб. Такий рекорд був встановлений у жовтні. Зростання ж відвідуваності почалося навесні.