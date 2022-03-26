Пентагон: Росія перекидає свої війська з Грузії до України

Армія держави агресора перекидає до України частину своїх військ, які розташовувалися на Кавказі

Росія перекидає частину своїх військ до України з Грузії як підкріплення. Про це повідомили кілька високопосадовців у Пентагоні, повідомляє CNN.

Проте про яку саме кількість військ ідеться наразі не повідомляється. У Пентагоні кажуть, що з повітря не відстежують переміщення військ.

Нагадаємо, вже другий місяць триває повномасштабна війна між Росією і Україною. За даними США, у Чорному морі Росія тримає 22 кораблі, 15 з яких у бойовому стані. Більшість з них є кораблями-амфібіями, які використовують для атак з моря і підтримки морської піхоти.

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