У Житомирі після обстрілу військової частини спіймали коригувальників ворожого вогню (відео)

У коригувальників були фото об’єкта з усіх боків

У Житомирі вранці у п’ятницю, 25 березня, російські загарбники з ракет обстріляли військову частину. Після цього місцеві правоохоронці затримали двох коригувальників вогню, повідомив у вечірньому зведенні міський голова Сергій Сухомлин.

«День пройшов більш-менш спокійно, нам сьогодні «прилетіло» – ракета вдарила по військовій частині, потрапила, але більш-менш все нормально. Взяли після цього двох людей, у яких були фотографії цього об’єкту зі всіх боків. Так що, будь ласка, обережно, дивіться, хто навколо вас, бо ситуація така, що дуже багато людей «закинуті» в місто, і давно вже перебувають у місті, які чекають цей «руській мір», – сказав мер Житомира.

Нагадаємо, вранці 25 березня мешканці Житомира прокинулися від вибухів.

Напередодні ексдепутат і співак Святослав Вакарчук показав «русскій мір» на Житомирщині.

8 березня Росія у Житомирі розбомбила гуртожиток, четверо людей загинуло.

Також у Житомирі російські окупанти авіаударом зруйнували котельню та житловий будинок. Тоді мер підкреслив, що ця котельня забезпечує 30% міста теплом, тому в Житомирі можуть бути перебої з теплопостачанням.

Раніше у селі Малин Житомирської області російські окупанти обстріляли житлові будинки, п'ять загиблих, з них двоє дітей.

Також, Росія 7 березня Росія завдала авіаудари по нафтобазах Житомирщини. Внаслідок дій ворога спалахнули дві пожежі: у Житомирі та селищі Черняхів.