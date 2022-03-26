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    Події в Україні

    У Житомирі після обстрілу військової частини спіймали коригувальників ворожого вогню (відео)

    Житомир потерпає від обстрілів окупантів&nbsp; - У Житомирі після обстрілу військової частини спіймали коригувальників ворожого вогню (відео)
    Житомир потерпає від обстрілів окупантів 
    фото з відкритих джерел

    У коригувальників були фото об’єкта з усіх боків

    У Житомирі вранці у п’ятницю, 25 березня, російські загарбники з ракет обстріляли військову частину. Після цього місцеві правоохоронці затримали двох коригувальників вогню, повідомив у вечірньому зведенні міський голова Сергій Сухомлин.

    «День пройшов більш-менш спокійно, нам сьогодні «прилетіло» – ракета вдарила по військовій частині, потрапила, але більш-менш все нормально. Взяли після цього двох людей, у яких були фотографії цього об’єкту зі всіх боків. Так що, будь ласка, обережно, дивіться, хто навколо вас, бо ситуація така, що дуже багато людей «закинуті» в місто, і давно вже перебувають у місті, які чекають цей «руській мір», – сказав мер Житомира.

    Нагадаємо, вранці 25 березня мешканці Житомира прокинулися від вибухів.

    Напередодні ексдепутат і співак Святослав Вакарчук показав «русскій мір» на Житомирщині.

    8 березня Росія у Житомирі розбомбила гуртожиток, четверо людей загинуло.

    Також у Житомирі російські окупанти авіаударом зруйнували котельню та житловий будинок. Тоді мер підкреслив, що ця котельня забезпечує 30% міста теплом, тому в Житомирі можуть бути перебої з теплопостачанням.

    Раніше у селі Малин Житомирської області російські окупанти обстріляли житлові будинки, п'ять загиблих, з них двоє дітей.

    Також, Росія 7 березня Росія завдала авіаудари по нафтобазах Житомирщини. Внаслідок дій ворога спалахнули дві пожежі: у Житомирі та селищі Черняхів.

    Читайте також: Обстріл нафтобаз на Житомирщині: експерти перевірили повітря на забруднення
    Теги: росія окупанти війна обстріл мер Україна будинок повітря місто ракета окупація співак Сергій Сухомлин #stoprussia
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    У Житомирі після обстрілу військової частини спіймали коригувальників ворожого вогню (відео)