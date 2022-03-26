РНБО попередила українців про небезпеку повернення до звільнених від окупантів міст

У разі виявлення підозрілого предмета радять у жодному разі не чіпати його

Людям слід бути обережними, бо будинки можуть бути заміновані

Повернення до звільнених від російських окупантів міст може бути небезпечним через мінування. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

«Стало відомо, що українці почали повертатися до міст, які наші захисники звільнили від окупантів. Попереджаємо, це небезпечно», – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що у зв'язку з мінуванням житлових будинків та околиць в тих містах та селах, де побували загарбники, РНБО вчергове застерігає про небезпеку протитанкових, протипіхотних, касетних мін, мін-пасток з розтяжками, що залишають вороги.

«Будьте обережними там, де точилися вуличні бої! Також зафіксовано випадки мінування тіл загиблих людей. Пам’ятайте: ворог підступний і не цурається будь-яких способів завдати шкоди», – додали у відомстві.

У разі виявлення підозрілого предмета радять у жодному разі не чіпати його, повідомити про нього рятувальників чи поліцію, попередити перехожих про можливу небезпеку, відійдіть якомога далі та дочекатися приїзду спеціалістів.

Нагадаємо, за підрахунками Асоціації саперів України, щонайменше 82,5 тис. кв. км території України заміновані окупаційними військами. Повідомляється, що дані отримані з відкритих джерел. Підрахунок небезпечних територій здійснюється разом з оператором протимінної діяльності Demining Solutions.

До слова, 18 березня з'явилася інформація, що окупанти замінували шлях від Босфору до Одеси. Натомість усім капітанам суден збрехали, що це – українські міни. Нагадаємо, рашисти обстріляли Маріуполь з чотирьох кораблів. Також у небі Одещини українська ППО збила безпілотник окупантів.

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